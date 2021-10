Migration im Gesundheitswesen – So abhängig ist die Schweiz von Pflegepersonal aus dem Ausland Wie viel Personal wird angeworben und woher? Werden die Lücken grösser oder kleiner? Vier Erkenntnisse vor der Abstimmung über die Pflegeinitiative. Luca De Carli

Die Schweiz braucht jedes Jahr mehr Pflegefachkräfte – mehr als sie selber ausbildet. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Ohne sie geht im Schweizer Gesundheitswesen nichts: Rund 100’000 Pflegefachkräfte arbeiten in Spitälern , Pflegeheimen oder bei der Spitex. Und die Schweiz beschäftigt jedes Jahr mehr von ihnen – mehr als sie selber ausbildet. Deshalb wird zusätzliches Personal aus dem Ausland rekrutiert.

Die Initianten der Pflegeinitiative, über die am 28. November abgestimmt wird, sprechen von einer «problematischen Abhängigkeit» und verlangen eine Ausbildungsoffensive im Inland. Das Parlament hat auf diese Forderung reagiert und einem Gegenvorschlag zur Initiative zugestimmt, der bis zu 1 Milliarde Franken für eine solche Offensive vorsieht. Gefördert werden soll die Ausbildung von Pflegefachkräften – also Personen mit einer Tertiärausbildung an einer Fachhochschule oder einer höheren Fachschule.