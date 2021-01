SNB verteilt mehr vom Gewinn – Überraschender Geldsegen der Nationalbank Damit hat kaum einer gerechnet: Je nach Geschäftsgang sollen Bund und Kantone deutlich mehr als bisher von Gewinn-Milliarden den Notenbank erhalten.

Von seinem Institut kommt jetzt mehr Geld für Bund und Kantone: SNB-Präsident Thomas Jordan. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Bund und Kantone erhalten in der Corona-Krise mehr Geld von der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Je nach Geschäftsgang unterstützt die Bank die obersten zwei Staatsebenen in den nächsten fünf Jahren mit bis zu sechs Milliarden Franken – auch in in diesem Jahr.

Auf diese Vereinbarung haben sich das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) und die Nationalbank geeinigt, wie die Bundesbehörden am Freitag mitteilten. Die sechs Milliarden Franken sind das Dreifache verglichen mit der bisherigen Vereinbarung vor der Corona-Krise.

Die Gewinnausschüttung besteht gemäss der Mitteilung aus einem Grundbetrag von zwei Milliarden Franken, der ausgeschüttet wird, sofern ein Bilanzgewinn von mindestens zwei Milliarden Franken vorhanden ist. Hinzu kommen vier mögliche Zusatzausschüttungen von je einer Milliarde Franken. Diese werden vorgenommen, wenn der Bilanzgewinn 10, 20, 30 respektive 40 Milliarden Franken erreicht.

Für das Geschäftsjahr 2020 sind die Bedingungen für die maximale Ausschüttung erfüllt: Daher werden sechs Milliarden Franken an Bund und Kantone ausgeschüttet.

cpm