Hoch an der Schweizer Börse – SMI klettert auf Rekordwert Der Schweizer Leitindex steigt bis am Montagmittag in der Spitze auf fast 12'870 Punkte – so hoch wie noch nie.

Der Eingang zur Schweizer Börse SIX in Zürich. (Symbolbild) Foto: Christian Beutler (Keystone)

Der Schweizer Aktienmarkt ist kaum zu stoppen. Der Swiss Market Index zieht bis 12.30 Uhr um 0,60 Prozent an auf 12'862 Punkte. Seit Jahresanfang hat der aus den 20 wichtigsten Werten bestehende SMI gut 20 Prozent hinzugewonnen.

Der Schweizer Leitindex setzt damit seinen Höhenflug ungeachtet der grassierenden Covid-19-Pandemie fort. Auch steigende Inflation, höhere Zinsen und die sich für 2022 abzeichnende konjunkturelle Abschwächung könnten den Trend nicht aufhalten.

Entspannung an den Märkten Warum die Börse schon jetzt keine Angst mehr vor Omikron hat Und der SMI ist in guter Gesellschaft: Auch andere Indizes wie der deutsche DAX oder der meist beachtete Dow Jones befinden sich praktisch auf Rekordhoch.

Roche stützen

Am Montag sind es die Genussscheine von Roche, die sich um 1,3 Prozent verteuern und so dem SMI massgeblich zu seinem neuen Rekord verhelfen. Mit 381,20 Franken sind die Papiere ebenfalls so teuer wie noch nie.

Gut 33 der 72 Punkte Kursgewinn im SMI gehen auf das Konto von Roche. Der Pharmakonzern profitiert davon, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA einen Corona-Schnelltest der Basler zugelassen hat.

Die Coronapandemie habe trotz der grassierenden Omikron-Variante dank der grossen Impfstofffortschritte einiges von ihrem Schrecken verloren, hiess es weiter am Markt. Die Pandemie dürfte nicht mehr die gravierenden Folgen haben, wie sie die erste Pandemiewelle noch verursacht habe.

TINA-Prinzip gilt weiterhin

Dass der SMI neue Höhenluft schnuppern kann, liegt laut Händlern aber auch stark daran, dass der Markt zwischen Weihnachten und Neujahr sehr dünn sei. Denn viele Marktteilnehmer blieben dem Geschehen fern.

Daher wirkt sich das sogenannte «Window Dressing» vor dem Jahresende besonders kurstreibend aus. Dabei versuchen Fondsmanager, ihre Jahresperformance mit besonders gut gelaufenen Aktientiteln aufzuhübschen, um ihre Depots zumindest auf den ersten Anschein zu verschönern.

Und zu guter Letzt gebe es halt auch 2022 keine wirkliche Alternative zu Aktien, sagte ein Händler. Es gelte weiterhin das «TINA-Prinzip» Also: «There Is No Alternative». Denn auch wenn dereinst die Notenbanken ihre Zinsen erhöhen, blieben die Realrenditen der Obligationen negativ und davon profitierten eben Realwerte wie Aktien.

Aller Zuversicht zum Trotz billigen die Finanzmarktauguren den Beteiligungspapieren 2022 aber nicht mehr ganz so viel Potenzial zu wie 2021. Gegen ein ähnlich gutes Börsenjahr spricht, dass die wirtschaftliche Erholung vom pandemiebedingten Einbruch an Schwung verloren hat. Zudem könnten zahlreiche Unsicherheitsfaktoren wie zuletzt etwa die sich stark ausbreitende Corona-Variante Omikron an den Märkten immer wieder für Irritationen sorgen.

Zinsen, Inflation und Frankenkurs Was die Entscheide der Notenbanken für die Schweiz bedeuten Zudem lässt das Wirtschaftswachstum etwas nach und die Zentralbanken fahren ihre Unterstützung allmählich zurück. Inflation und Coronapandemie bleiben ebenfalls im Fokus der Anlegergemeinde.

