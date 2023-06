Elternfrage: Tipps zur Medienerziehung – Smartwatch für einen Zehnjährigen – eine gute Idee? Ein Vater möchte seinem Sohn eine Smartwatch zum Geburtstag zu schenken. Was Medienerziehungsexperte Beat Richert von diesem Vorhaben hält. Beat Richert

Wie soll sich so Vertrauen aufbauen? Zu viel Kontrolle verunmöglicht wichtige Entwicklungsprozesse. Illustration: Benjamin Hermann

Liebes Mamablog-Team, mein Mann plant, unserem Sohn zum 10. Geburtstag eine Smartwatch zu schenken, da er ihm in der Primarschule noch kein Smartphone aushändigen möchte. Er sieht in einer solchen Uhr nur Vorteile: Unser Sohn könnte sich beispielsweise in einem grösseren Radius bewegen und wäre für uns immer erreichbar. Wir wüssten, wo er ist, und im Notfall könnte er uns sogar anrufen oder eine Nachricht schicken. Ich bin jedoch unsicher, ob eine Smartwatch tatsächlich ein geeignetes Geschenk für einen 10-Jährigen darstellt. Ich mache mir beispielsweise auch Gedanken über den Datenschutz. Was meint ihr dazu? Leserinnenfrage von Gabriela