Smarte Reparaturen – Es muss nicht immer ein teures Ersatzteil sein Autoreparaturen sind teuer. Wer sparen will, findet ein wachsendes Angebot an cleveren Alternativen. Holger Holzer

KIeine Schäden am Fahrzeug lassen sich oft einfach und günstig reparieren. Foto: SP-X

Kleine Beulen, Dellen und Kratzer am Auto sind ärgerlich, aber nicht unbedingt teuer. Mit dem sogenannten Smart-Repair-Verfahren gelingt die Reparatur häufig ohne den Einsatz kostspieliger Ersatzteile. Vor allem vor dem Verkauf des Autos lohnt sich ein Besuch beim Aufbereiter oder seiner Werkstatt. Denn immer mehr Fachwerkstätten bieten Smart Repair an, viele haben sich darauf spezialisiert. Allerdings können die Preisunterschiede erheblich sein – ein Vergleich mehrerer Anbieter lohnt sich daher. Vor Ort sollte man zudem genau die anstehenden Reparaturen und die daraus resultierenden Kosten abklären. Wer die betreffenden Stellen zuvor fotografiert, sichert sich bei einem möglichen Streit wegen mangelhafter Werkstattleistungen ab.

Am weitesten verbreitet ist das Ausbessern von kleinen Lackschäden, das sich vor allem bei einem ablaufenden Leasing lohnt. Dort führen schon kleine Kratzer zu erheblichen Extrakosten. Allerdings lassen sich auch gut gemachte Ausbesserungen – vor allem grössere – später noch erkennen, weshalb das Verfahren im direkten Sichtbereich an seine Grenzen stösst.

Ebenfalls gängig ist das Ausbeulen von Dellen aus dem Karosserieblech. Schäden mit einer Tiefe von wenigen Millimetern und einer Breite von bis zu sechs Zentimetern lassen sich mit dem richtigen Werkzeug von innen wieder herausdrücken. Der Lack wird dabei im Optimalfall nicht beschädigt. Allerdings ist diese Reparatur nur an Stellen möglich, die mit dem Werkzeug zu erreichen sind. Schwierig bis unmöglich wird eine Ausbesserung bei spitzen Dellen oder Schäden im Bereich eines Karosseriefalzes.

Beulen lassen sich von aussen flicken

In anderen Fällen oder bei grösseren Beulen wird nicht von innen gedrückt, sondern von aussen gezogen. Dabei schweisst der Fachmann einen Metallstift auf die betroffene Stelle und kann sie so wieder glatt ziehen. Im Anschluss wird der Stift entfernt und das Blech geschliffen. Danach ist dort allerdings eine Lackierung fällig.

Von zahlreichen Werkstätten und speziellen Glasreparaturbetrieben wird die preiswerte Reparatur der Windschutzscheibe angeboten. Kleine Risse und Schäden durch Steinschlag lassen sich dabei mit einem Harzklebstoff auffüllen. Wenn dieser ausgehärtet ist, ist er so transparent wie das umgebende Glas. Ein teurer Austausch der Scheibe ist dann nicht nötig; in einigen Fällen übernimmt daher die Versicherung die Reparaturkosten. So soll verhindert werden, dass eine nicht reparierte Scheibe komplett zerbricht, was deutlich teurer käme. Allerdings darf keine Reparatur im Sichtfeld des Fahrers vorgenommen werden, und der Schaden darf nicht näher als 5 Zentimeter am Rand der Scheibe liegen.

Auch bei der Reparatur von Kunststoffteilen hat sich in der Vergangenheit einiges getan. Unter anderem muss das Material eines beschädigten Teils mittlerweile nicht mehr genau identifiziert werden. Es genügt eine grobe Einordnung in die Kategorien flexibel, halb starr oder starr, die die Werkstatt selbst vornehmen kann. Mithilfe neuartiger Materialien können dann viel Arten von Kratzern, Rissen oder Löchern instand gesetzt werden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.