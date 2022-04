Vor dem vierten Spiel gegen NUC – Sm’Aesch und die Scambray-Frage Das Baselbieter Volleyball-Spitzenteam steht vor dem zweiten Heimspiel im Playoff-Final mit dem Rücken zur Wand und muss gewinnen. Dafür nötig ist ein Topauftritt inklusive einer besseren Kontrolle der Neuenburger Ausnahmekönnerin Tia Scambray. Thomas Wirz

Gegen Tia Scambray, hier bei einem Smash im zweiten Spiel des Nationalliga-A-Playoff-Finals, haben die Spielerinnen von Sm’Aesch Pfeffingen noch nicht das passende Rezept gefunden. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Nur ein Exploit in Spiel vier am Ostermontag (16 Uhr, Löhrenacker, RTS 2 live) bringt Sm’Aesch-Pfeffingen im Playoff-Final gegen Neuchâtel UC ins Titelrennen zurück. Nach der ernüchternden 0:3-Niederlage im dritten Finalduell müssen sich die Birstalerinnen schnell wieder auf die Stärken besinnen, auf die sie beim 3:2-Triumph in der ersten Heimpartie zählen konnten: Siegeshunger, Emotionen sowie Offensivkräfte, die punkteten. Davon war am Mittwoch auf Aescher Seite nicht mehr viel zu sehen.

Weiter nach der Werbung

Drei, vier Blockpunkte von NUC in den ersten Spielminuten genügten, um das Selbstvertrauen des Sm’Aesch-Angriffs für die ganze Partie empfindlich zu treffen. Die Harmlosigkeit in Zahlen ausgedrückt: total acht Punkte für Topskorerin Madison Duello, neun für Marie-Alex Bélanger und sieben für Jaidyn Blanchfield. Auf der Gegenseite waren es dagegen 17 für Samantha Drechsel, 16 für Kyra Holt und 15 für Tia Scambray. Wobei Letztere nach den famosen 56 Punkten aus den beiden ersten Duellen für einmal nicht den grossen Unterschied machte, weil es an diesem Abend schlicht nicht nötig war. Der Vergleich der bisherigen Finalwerte der beiden Topskorerinnen sagt indes genug aus: Derweil Scambray auf 71 Punkte kommt, sind es bei Duello 31.

Auch ein Glücksfall

Anders ausgedrückt: Sm’Aesch fehlt – natürlich nicht erst jetzt im Playoff-Final – die Unterschiedsspielerin, die jederzeit und vor allem, wenn es darauf ankommt, punkten kann. Und gleichzeitig fehlt eine Leaderin, die als Energiezentrale auch dann Verantwortung übernimmt, wenn es nicht wunschgemäss läuft. Die US-Amerikanerin Scambray spielt diese Rolle bei den Neuenburgerinnen seit vier Jahren und ist so längst nicht nur die beste Punktesammlerin.

Dass sie klar stärkste Ligaspielerin ist und trotzdem nicht in eine europäische Topliga abgewandert ist, kann bestimmt auch als Glücksfall für NUC bezeichnet werden. Zumal ihr Salär dem Vernehmen nach nicht dem entspricht, was Kaliber ihrer Klasse normalerweise kosten. Timo Lippuner, der auf nächste Saison hin ins Baselbiet zurückkehren und Andi Vollmer als Cheftrainer ablösen wird, sagt zum Finanziellen: «Ausländerinnen von der Klasse einer Scambray sind für Schweizer Vereine in der Regel zu teuer oder empfinden den Wechsel in die Nationalliga A als Abstieg.»

Heisst das, dass die Birstalerinnen auch in der Spielzeit 2022/2023 ohne Ausnahmekönnerin agieren werden? Lippuner, der mit der Vereinsleitung daran ist, das nächste Sm’Aesch-Team zu bilden, will dazu aus verständlichen Gründen (noch) nicht konkret werden und erklärt: «Zumindest die Offensivabteilung wird anders aussehen. Die neue Diagonalangreiferin hat fraglos viel Potenzial, dazu suchen wir noch eine starke Aussenangreiferin. Das Ziel ist klar, mittelfristig mit weniger, dafür stärkeren Ausländerinnen zu operieren.»

Nochmals Vollgas

Zurück in die Gegenwart und zur heissen Phase des Playoff-Finals. Weil Tia Scambray auch am Ostermontag aufseiten der Westschweizer Titelverteidigerinnen auflaufen wird und Headcoach Vollmer in seinem letzten Aescher Heimspiel keine neue Maja Storck aus dem Ärmel zaubern kann – die Münchensteinerin war die letzte Sm’Aesch-Angreiferin mit dem Prädikat Extraklasse –, wird in Spiel vier vieles vom Mindset der Baselbieterinnen abhängen. Haben sie die verunglückte dritte Partie abgehakt und geben vom ersten Punkt an Vollgas, können sie den Meister trotz dessen jüngster Leistungssteigerung ein zweites Mal bezwingen. Ein Überteam wie einst Volero Zürich ist Neuchâtel trotz Scambrays Einfluss nämlich nicht.





Fehler gefunden?Jetzt melden.