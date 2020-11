Fünfter Sieg im fünften Spiel – Sm’Aesch überrollt den Angstgegner Die Baselbieterinnen dominieren Neuchâtel klar und führen die Tabelle mit dem Punktemaximum an. Thomas Wirz

Die Volleyballerinnen von Sm’Aesch bleiben in dieser Saison weiterhin ungeschlagen. Kostas Maros / Tamedia AG

Nachdem die Birstaler Volleyballerinnen vor Monatsfrist nach x Anläufen mit dem 3:0-Erfolg im Supercup über Neuchâtel UC endlich ihren ersten Titel holen konnten, scheinen sie wild entschlossen, die Rivalinnen vom Neuenburgersee auch in den anderen Bewerben vom Thron zu stossen. Auch das erste Ligaduell dieser Saison mit dem bisherigen Angstgegner entschieden sie nämlich eindeutig zu ihren Gunsten.

In bloss 67 Minuten fertigte das Baselbieter Spitzenteam im ersten Geisterspiel dieser Spielzeit die noch amtierenden Titelverteidigerinnen mit wiederum 3:0 (25:22, 25:20, 25:16) ab und spielte dabei phasenweise wie aus einem Guss. Zum richtigen Spektakel wurde die Partie vor leeren Rängen dennoch nicht. Ganz einfach deswegen, weil die Spannung fehlte und es der insgesamt enttäuschende Gast nur gerade in der Startphase fertig brachte, die Führung kurz an sich zu reissen.

Starkes Kollektiv

Nach dem noch einigermassen ausgeglichenen Startabschnitt lagen die Gastgeberinnen in Durchgang zwei rasch mit 8:2 voran und hatten von diesem Moment an Partie und Gegner ziemlich im Griff. Dies vor allem auch deshalb, weil der Sm`Aesch-Block gegen die beiden NUC-Ausnahmekönnerinnen Kyra Holt und Tia Scambray so gut stand wie wohl noch nie in den vorangegangenen Duellen mit den Neuenburgerinnen. Die Equipe von Cheftrainer Andreas Vollmer wies zudem gestern keinen schwachen Punkt auf. Die acht eingesetzten Spielerinnen überzeugten allesamt und bildeten ein starkes Kollektiv mit drei durchschlagskräftigen Angreiferinnen: Das Trio Kelli Bates (14 Punkte), Luisa Schirmer (13) und Madison Duello (13) war dabei so gut wie gleichwertig. Angesichts dieser verblüffenden Teamhomogenität fiel auch nicht ins Gewicht, dass Zuspielerin Annalea Maeder gegen Ende des ersten Satzes wegen einer Fussverletzung ihren Platz der US-Amerikanerin Katie Oleksak überlassen musste. Die verrichtete ihren Job nämlich genau so gut wie zuvor die Schweizer Jung-Nationalspielerin.

«Ich bin mit dem Gesehenen hochzufrieden. Insbesondere Block und Serviceannahme haben heute tadellos funktioniert. Es darf ruhig so weitergehen», meinte Übungsleiter Vollmer nach dem fünften klaren Erfolg im fünften Saisonspiel bestens gelaunt. Die Aescherinnen liegen damit bereits an der Tabellenspitze und haben mit den glatten 3:0-Siegen über NUC und Schaffhausen vor allem gezeigt, dass sie sich vor der stärksten Konkurrenz gewiss auch in dieser Spielzeit nicht fürchten müssen. Auch wenn die Playoffs – gerade im Hinblick auf die höchst ungewisse Pandemiesituation – noch weit entfernt sind, lässt sich also schon im Frühstadium der Meisterschaft sagen, dass die Birstalerinnen wohl auch in der Saison 2020/2021 als Ligafavorit Nummer eins zu betrachten sind.

Sm’Aesch-Pfeffingen – Neuchâtel UC 3:0 (25:22, 25:20, 25:16)

Löhrenacker. - Keine Zuschauer. - SR: Fonio, Simonovic.

Aesch: Oleksak, Maeder, Matter (7), Schottroff (10), Wylie, Schirmer (13), Bates (14), Chrtianska, Bogdanova, Duello (13), Saita, Saladin.