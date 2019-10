Sm’Aesch und der Finalkomplex

Das Endspiel um den Supercup gegen Neuchâtel war der zehnte Final in der Vereinsgeschichte von Sm’Aesch-Pfeffingen. Und es endete mit der zehnten Niederlage. Was gegen das mächtige Volero Zürich sechs Mal«normal» war und auf Verständnis stiess, wird für die Birstalerinnen nach der vierten Finalabfuhr gegen Neuchâtel UC innert Jahresfrist zum Ärgernis. Dies umso mehr, als sie den so ersehnten ersten Titel in der Gümliger Arena schon fast in der Tasche hatten.