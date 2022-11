Aus dem Leben eines Hochzeitsfotografen – Skurriles, gute Bilder und ein Geheimtipp Der Basler Giuseppe Salva ist an bis zu achtzig Hochzeiten im Jahr. Seine kuriosesten Erlebnisse und ein paar Ratschläge für gelungene Fotos. Vivana Zanetti

«Für dieses Bild vom Brautpaar Melanie und Christian lag ich bei der Schifflände auf dem Boden.» Foto: Giuseppe Salva

Seit seinem fünften Lebensjahr verbringt Giuseppe Salva seine Zeit am liebsten auf Hochzeiten. Und dies an einem ganz spezifischen Ort: hinter der Linse einer Kamera. Beginnt der 40-jährige Basler zu erzählen, ist seine romantische Ader kaum zu überhören. In seinem Atelier an der Austrasse bewahrt er Lieblingsbilder in grossformatigen Fotoalben auf. Doch manche der Momentaufnahmen, die Salva in all den Jahren so gesammelt hat, sind nicht Bilder, sondern Erinnerungen an kuriose Begebenheiten und echtes Expertenwissen.