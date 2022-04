Allschwil weiht Park ein – Skulpturen unter freiem Himmel Der Wegmattenpark soll ein Ort der Begegnung sein. Bis Oktober trifft man hier auf die «Skulptur ‘22». Daniel Aenishänslin

Sylvia Goescke zeigt Pilze aus Kalkstein im Allschwiler Wegmattenpark. Foto: Lucia Hunziker

Der Allschwiler Wegmattenpark wird mit einer Kunstausstellung unter freiem Himmel eingeweiht, mit der «Skulptur ‘22». Vor Jahresfrist konnte Corona-bedingt keine Einweihung des neugestalteten Parks stattfinden. Das wird nun nachgeholt. Die Ausstellung ist vom 6. Mai bis zum 30. Oktober begehbar.

Die Skulpturenausstellung ist der Beitrag des Kulturvereins Allschwil-Schönenbuch zur Eröffnung des Parks. «Die Beiträge einer Auswahl von Künstlerinnen und Künstlern aus der Region soll animieren, das Naherholungsgebiet zu Fuss zu erschliessen», so Nelly Owens, Präsidentin des Kulturvereins. Geplant seien im Weiteren Performances, Workshops und Events während der Ausstellung. Beispielsweise ein Spaziergang mit der Künstlerin Irene Maag zu Werken in Allschwils öffentlichem Raum. Dabei werden Alltagsgegenstände zu Kunst erklärt und in einem Kunstkontext gezeigt.

«Seres», gefertigt aus Sandstein, von Natalie Agreda wartet auf Publikum. Foto: Lucia Hunziker

An der «Skulptur ‘22» beteiligen sich 18 Künstlerinnen und Künstler. Darunter Peter Thommen, Rudolf Tschudin, Joggi Engler, Barbara Schnetzler oder René Küng. Als Kurator fungiert der Künstler David De Caro, der selbst ausstellt.

Bereits vor zehn Jahren entschied die Allschwiler Stimmbevölkerung den Wegmattenpark mitten im Dorf sowohl zu erweitern als auch aufzuwerten. Sie entschloss sich für den «Masterplan Wegmatten». An zentraler Lage sollte ein Ort der Begegnung entstehen. Das vordere Drittel ist ein Park geblieben. Das zweite Drittel dient als Reservefläche für künftige Projekte. Das letzte Drittel steht betreutem Wohnen zur Verfügung.

«Work in Progress» aus Eibenholz von David De Caro ist Teil der Skulpturenausstellung. Foto: Lucia Hunziker

