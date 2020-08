Tourismus-Gipfel wegen Corona – Skigebiete fürchten sich vor dem «Alpen-Lockdown» Showdown am heutigen Tourismus-Gipfel: Alain Berset will die kommende Skisaison wegen Corona international koordinieren. Die Bergbahnbetreiber aber pochen auf eine eigene Lösung. Quentin Schlapbach

Gilt die Maskenpflicht in Gondel auch auf dem Sessellift? Die Wintersportler vor dem Schilthorn,im Berner Oberland. Keystone (Christian Beutler)

Wenn die Sonne vor 20.30 Uhr untergeht, die Blätter an den Bäumen sich zu färben beginnen und die Fusswege überall mit Eicheln übersät sind, ist klar: Langsam, aber sicher müssen wir vom Sommer Abschied nehmen. In diesen Tagen Ende August buchen viele bereits ihre Skiferien. Für die beliebte Zeitspanne zwischen Weihnachten und Neujahr gilt: Wer eine Unterkunft sucht, reserviert besser frühzeitig. Preiswerte Ferienwohnungen und Hotelzimmer sind in den Skigebieten Mangelware.