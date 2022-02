Sicherheit auf der Piste – Skibindung jährlich testen oder nicht?

Zahlreiche schwere Unfälle Infos einblenden

Die Suva, die grösste Unfallversicherin der Schweiz, verzeichnet pro Jahr durchschnittlich 27’800 Skiunfälle. Hinzu kommen Unglücke von Personen, die nicht über die Suva versichert sind: etwa von Kindern, Studierenden, Pensionierten und Hausfrauen. Rund 2000 Personen – also um die 7 Prozent – verunglücken schwer und müssen ihrer Arbeit mehr als drei Monate lang fernbleiben. Durchschnittlich werden pro Jahr 44 Personen invalid, und 6 bis 7 Menschen sterben nach einem Skiunfall. Bei 44 Prozent der verzeichneten Fälle hat die Versicherung bezahlt – pro Unfall im Durchschnitt 23 Taggelder.

Am häufigsten verletzen sich Skifahrerinnen und Skifahrer am Knie. Sehr oft erleiden sie auch Verletzungen an den Schultern und Oberarmen.

Was genau passiert ist, wurde bloss bei gut 20 Prozent aller Unfälle erfasst. Bei allen anderen ist die Person ohne externen Einfluss gestürzt. Oder in der Meldung fehlte eine Angabe zum Unfallhergang. Bei 9 Prozent der Unfälle kam es zu einer Kollision mit einer anderen Person oder zu einem Sturz bei einem missglückten Ausweichmanöver. 6 Prozent sind auf ein Materialproblem zurückzuführen – also etwa auf eine falsch eingestellte Bindung.