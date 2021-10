Dubioser Fund in der Lombardei – Skelett mit Schweizer Papieren in Mailand gefunden Bei der Leiche handelt es sich um einen 75-jährigen Schweizer. Sie wurde in der Nähe des Strassenrandes entdeckt.

Die Polizei hat in der Lombardei ein menschliches Skelett entdeckt. Foto: Michele Galvan (Keystone/Symbolbild)

Ein menschliches Skelett mit Schweizer Papieren wurde am Montag in der Ortschaft Cerro al Lambro bei Mailand entdeckt. Die Leiche befand sich in der Nähe des Strassenrandes, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

In einer Tasche neben der männlichen Leiche befanden sich Dokumente eines 75-jährigen Schweizer Staatsbürgers. Die Staatsanwaltschaft Lodi hat die Ermittlungen übernommen.

SDA/fal

