Geschichte der Schweizer Rüstungsexporte – Skandale, Vertuschungen, Übertreibungen Soll die Schweiz Waffen in Kriegsgebiete exportieren? Die Frage wühlt Bevölkerung und Politik nicht erst seit dem Ukraine-Krieg auf. Das waren die heikelsten Deals. Rico Bandle

Kanonen aus Oerlikon für die Welt: Waffenproduzent Emil Georg Bührle 1956. Foto: Getty

Ständerat Daniel Jositsch packte in einen Satz, was die Schweiz seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten beschäftigt: «Wenn einem eine Patronenkugel entgegengeflogen kommt, auf der ‹Swiss made› steht, dann findet man nicht, dass die Schweiz neutral sei.» Damit begründete er sein Nein zur Weitergabe von Schweizer Waffen an die Ukraine.