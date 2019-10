Die dienstälteste Tatort-Kommissarin

An Lena Odenthal lässt sich schön erzählen, wie es dem «Tatort» so ergangen ist, und vor allem seinem weiblichen Personal. Lena Odenthal, das ist die Kommissarin, die seit 30 Jahren für die ARD in Ludwigshafen auf Verbrecherjagd geht. Damit ist sie, noch vor Horst Tappert (ZDF), die Dienstälteste aller Kommissare und Kommissarinnen in einer deutschsprachigen Krimiserie überhaupt. Die Frau in Jeans, labbrigem T-Shirt und Lederjacke, die sich den Mund nicht verbieten und ihm gerne ein paar Flüche entfahren lässt, ist damit so etwas wie eine Institution im deutschen Unterhaltungswesen.