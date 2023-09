«Sister Act» im Musical-Theater Basel – Auf den Brettern, die Basel bedeuteten Wie ein lokales Bühnenensemble seine Grossproduktion ins Musical-Theater Basel bringt und sich damit für dessen Erhalt einsetzt – ein Probenbesuch. Tanja Opiasa

Nonne und Nachtclubsängerin treffen das erste Mal aufeinander: Proben von «Sister Act» im Musical-Theater. Foto: Dominik Plüss

Der Glanz der Kirche sei verblasst. Wie es mit ihr weitergehe, stehe in den Sternen. Die verzweifelte Ansage von Michel Ruchti alias Pfarrer Bischof hallt im Zuschauerraum des Musical-Theaters nach. Die samtenen Sitze bleiben am Montag noch leer. Es ist der sechste sogenannte Full Run, also eine der letzten Hauptproben vor der Premiere der Musicalkomödie «Sister Act». Diese bringt der Showchor Serotonez gemeinsam mit dem New Dance Center Basel in ihrer neusten Musicalproduktion auf die grosse Bühne.

Vom Script, an das auch das lokale Bühnenensemble gebunden ist, weicht der junge Musicaldarsteller zwar nicht ab. Dennoch sind sich das marode fiktive Kloster, in dem die populäre Geschichte um Nachtclubsängerin Deloris Van Cartier spielt, und der Spielort, das Musical-Theater Basel, ähnlich: Die Zukunft beider ist ungewiss.

Letzten Frühling kommunizierte der Regierungsrat seine Intentionen, anstelle des grössten Musical-Theaters der Schweiz eine Schwimmhalle zu bewirtschaften. Nicht nur vonseiten der Veranstalter regte sich heftiger Widerstand – auch die lokale Szene Kunstschaffender und Kunstaffiner begann, sich dagegen zu wehren. Mit Erfolg: Am Donnerstag wird die kantonale Volksinitiative «Erhalt des Musical-Theaters Basel» bei der Regierung eingereicht. Teil davon ist auch das Bühnenensemble von «Sister Act», das in der gleichen Woche Premiere feiert.

Miete im fünfstelligen Bereich pro Showtag

«Das ist ein glücklicher Zufall, war aber nicht ausschlaggebend dafür, wann unsere Shows stattfinden», sagt der Organisator Naris Schnegg, der uns durch den Backstagebereich führt. Immer wieder huschen Ensemblemitglieder vorbei, teils in Nonnengewändern, Polizeiuniformen oder im «Gangsterlook». Auf einem Tisch liegen Handschellen und Pistolen – gleich neben Bibeln und klösterlichem Essbesteck.

Auf Wunsch des Initiativkomitees seien Schnegg und seine vierzigköpfige Crew junger und jung gebliebener Menschen aus der Region zum Gesicht der Kampagne geworden, sagt der freischaffende Künstler und Fotograf. Und das mit Recht, schliesslich zeige die Produktion der Musicalkomödie, was möglich wäre, bliebe das Musical-Theater erhalten, sagt Schnegg – und fügt an: «Nämlich ein Raum, der auch von regionalen Akteuren genutzt werden kann.» Bisher wurde das Musical-Theater in erster Linie von Grossproduktionen bespielt.

Haben bereits den sechsten «Full Run» hinter sich: Das Bühnenensemble von «Sister Act». Foto: Domink Plüss

Schnegg hat den Spiess nun umgedreht und das grösste Musical-Theater kurzerhand selbst gemietet – für einen fünfstelligen Betrag pro Tag. Er zahle den grössten Teil aus der eigenen Tasche, Sponsoren habe man dieses Jahr keine mobilisieren können. Ob es daran liegt, dass ein Teil des Ensembles Hobby-Performer sind? Mit dem Vorurteil müsse er sich ständig herumschlagen, räumt Schnegg, der seinen Showchor gemeinsam mit Céline Leu und Kevin Somlo 2020 gründete, ein und fügt an: Das ganze Ensemble habe langjährige Erfahrung im Musicalbereich und ebenso diverse Weiterbildungen hinter sich.

Einer, der bereits seit Jahrzehnten backstage bei Produktionen im Musical-Theater Basel dabei ist, ist Haustechniker Fabian Rothe. Die Zusammenarbeit mit dem lokalen Ensemble sei «was ganz anderes», aber durchaus spannend, meint Rothe, den wir vor den Garderoben antreffen. Über zwanzig gibt es im Haus. «Wir brauchen aber längst nicht alle», sagt Schnegg und stellt uns zwei «Ordensschwestern» vor. «Der Ort, an dem wir spielen dürfen, ist einfach ikonisch», sagt Tanja Sommer alias Mary Patrick, die seit Jahren hobbymässig in Musicals mitspielt. Vor ihrer professionellen Musicalausbildung steht Crewmitglied Anna Masella, die wenig später in das etwas kürzere Gewand der Lehrlingsnonne Mary Roberts schlüpfen wird.

Gangster Joey und Hauptorganisator Naris Schnegg auf der Bühne vom Musical-Theater Basel. Foto: Dominik Plüss

«Heute ist unsere erste Kostümprobe», meint Schnegg und bittet wenig später als Gangster Joey bei Bandenchef Curtis Jackson um Gnade. Die Kugel trifft schliesslich einen anderen. Hauptdarstellerin Shedea Dona alias Deloris Van Cartier wird Zeugin des Mordes und zuckt zusammen. In ihren silbernen, glitzernden Overknee-Stiefeln rennt sie auf der Bühne um ihr Leben und landet schliesslich: in einem Kloster.

«Es war schon immer mein Traum, auf der Bühne vom Musical-Theater Basel zu stehen.» Shedea Dona, Hauptdarstellerin

Mit souliger Stimme, herrlich viel Witz und einem selbstbewussten Auftritt singt die Singer-Songwriterin gegen die Vorurteile von Mutter Oberin Ronja Gropp an. Auch für sie hänge vieles an der Performance, mit der ein Kindheitswunsch in Erfüllung gehe, sagt sie der BaZ. Und: «Es war schon immer mein Traum, auf der Bühne vom Musical-Theater Basel zu stehen.» Dass dieses bestehen bleibt, liegt der gebürtigen Surinamerin am Herzen.

Das Medley aus weltlicher und geistlicher Welt wird von einem «Cut» unterbrochen – die Mikros müssen neu gerichtet werden. Unter den Nonnenhauben ein nicht ganz einfaches Unterfangen – aber Schnegg hat für die Audiotechnik ein führendes lokales Audiotechnik-Unternehmen engagiert. Das Licht wird von der erfahrenen Stephanie Erb gestaltet – Erb war bereits in Wien bei der «Sister Act»-Produktion mit dabei. Aus dem Orchestergraben klingen ein paar verlassene Tastentöne. Sechs Musiker zählt das Ensemble. Das sei schon Gänsehaut pur, finden auch sie. Und «Action». Es geht weiter. Zumindest für die nächsten sechs Tage.

Fehler gefunden?Jetzt melden.