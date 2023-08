Sissachertagung 2023 – Spannungsfelder im Asylbereich Die diesjährige Sissachertagung des Verbands für Sozialhilfe Basel-Landschaft beschäftigte sich mit dem Thema «Spannungsfelder im Asylbereich». Es wartet noch viel Arbeit auf die Involvierten. Daniel Aenishänslin

In den Asylzentren würden die Kinder in zentrumsinternen Asylklassen und unbegleitete Asylsuchende (UMA) in speziellen Schulklassen in Solothurn unterrichtet. Foto: Adrian Moser

Kanton und Gemeinden würden vor Herausforderungen stehen in Asyl- und Flüchtlingsfragen in den Bereichen Zuweisung und Verteilung, Betreuung und Begleitung sowie Integration. Das sagte in seinem Eingangsreferat zu Sissachertagung Fabian Dinkel, Amtsleiter des Baselbieter Sozialamts. Die Finanzierung stelle für die Gemeinden die grösste Herausforderung dar. Bezüglich Integration gebe es zwischen den Gemeinden erhebliche Unterschiede, da gezielte, strukturierte Integrationsförderung Ressourcen und Know-how verlange. Fehlende Integration verursache langfristig Kosten.

Kompetenzen aus beiden Lebenswelten

Mit «Spirit» ziele ein neues Projekt des Schweizerischen Roten Kreuzes darauf ab, traumatisierten Flüchtlingen mit dem Erlernen von Grundstrategien zu helfen, schreibt der Verband für Sozialhilfe Basel-Landschaft in einer Medienmitteilung. Als unterstützende Personen werden «Helpers» aus den jeweiligen Ursprungsländern eingesetzt, welche die Muttersprache der Geflüchteten sprechen sowie über kulturelle Kompetenzen beider Lebenswelten verfügen. Die Zielgruppe sind vorläufig aufgenommene Personen, anerkannte Flüchtlinge und schutzbedürftige Personen (Status S).

Anne Birk, Abteilungsleiterin des Solothurner Amtes für Gesellschaft und Soziales, berichtete über das Asylsystem in ihrem Kanton. Während der kantonalen Phase würden Flüchtlinge in kantonalen Asylzentren untergebracht. In den Asylzentren würden die Kinder in zentrumsinternen Asylklassen und unbegleitete Asylsuchende (UMA) in speziellen Schulklassen in Solothurn unterrichtet. Die Erwachsenen besuchten zentrumsinterne Deutschkurse sowie Workshops, in denen die Themen Wohnkompetenz, Werte und Normen, das Gesundheitssystem der Schweiz, Ernährung und Dentalhygiene, Erziehung, Polizei und Prävention, das Schulsystem der Schweiz sowie Sozialhilfe und Arbeitsmarktintegration behandelt würden.

Integration

In der kommunalen Phase gehe es um die Integration Geflüchteter in die Regelstrukturen, die soziale und wirtschaftliche Integration sowie die Ausrichtung der Asylsozialhilfe. Dabei werde die Unterbringung in Familienwohnungen, Wohngruppen oder Kollektivunterkünften durch die Sozialregionen sichergestellt. Der Kanton sorge für eine gleichmässige Verteilung der geflüchteten Personen auf die Gemeinden auf Ebene der Sozialregionen im Verhältnis zu den Einwohnerzahlen.

Das Publikum habe das Solothurner Modell besser befunden als das Baselbieter, was aus einer Diskussion hervorgegangen sei. Der Baselbieter Regierungsrat Anton Lauber habe bemerkt, aktuell sei die Zusammenarbeit der Gemeinden im Bereich Versorgungsregionen Alter notwendig. Dabei gebe es teilweise grosse Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit unter den Gemeinden.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.