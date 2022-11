Gemeindebudget – Sissach muss langfristig sparen Die Gemeinde plant 2023 einen Verlust von 0,2 Millionen Franken ein. Allerdings muss in Zukunft darauf geachtet werden, dass man sich nicht zu sehr verschuldet. Linus Schauffert

Sissach rechnet 2023 mit einem Verlust von 0,2 Millionen Franken. Foto: Nicole Pont

Die Gemeinde Sissach veröffentlichte am Dienstag ihr Budget für das kommende Jahr. Darin rechnet sie mit einem Verlust von 0,2 Millionen Franken und liegt damit etwa 0,9 Millionen Franken unter dem Budget von 2022.

Die Ausgangslage zur Budgetierung habe sich aus verschiedenen Gründen verschlechtert, schreibt der Gemeinderat in einer Medienmitteilung: «Die Teuerung schlägt bei Löhnen, Dienstleistungen und Energie zu Buche, und der Gemeinderat verzeichnet einen weiteren Anstieg der Beiträge an Personen in Pflegeheimen und an die Kesb.»

Man rechnet für das Jahr 2023 mit Nettoinvestitionen in Höhe von 8,9 Millionen Franken. Die grösste Position in der Investitionsrechnung stellt dabei der Bau der neuen Dreifachturnhalle mit einem geplanten Sportplatz auf dem Dach dar. Hier belaufen sich die Ausgaben auf 6 Millionen Franken. Zudem wird die Hauptstrasse Ost saniert, was die Gemeinde 1,1 Millionen Franken kostet.

Intensiv mit der Finanzplanung beschäftigen

Der Gemeinderat kündigt auch an, dass er in seiner Finanzplanung bis 2027 noch einmal über die Bücher muss. Für die Jahre 2025, 2026 und 2027 rechnet er mit jährlichen Verlusten zwischen 0,4 und 0,7 Millionen Franken. «Ohne Korrekturen kann das Ziel einer Verschuldung von unter 3000 Franken pro Einwohnerin und Einwohner nicht eingehalten werden», heisst es in der Medienmitteilung. Sissach wies am 30. Juni 2022 eine Einwohnerzahl von 6883 aus, was einer maximalen Verschuldung von rund 20,6 Millionen Franken entsprechen würde.

Aus diesem Grund werde sich der Gemeinderat im Frühjahr 2023 intensiv mit der Finanzplanung beschäftigen, um eine zu hohe Verschuldung abzuwenden.

