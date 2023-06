Alles bleibt vorerst beim Alten – Sissach behält den Schulrat bei Die Sissacher Gemeindeversammlung stellt sich quer und verhindert die vom Gemeinderat initiierte Abschaffung der bisherigen Art der strategischen Führung der Primarschule. Simon Erlanger

In der strategischen Führung der Sissacher Primarschule (im Bild das Schulhaus der Primarschule Dorf) ändert sich vorerst nichts. Der Schulrat bleibt gegen den Willen des Gemeinderates erhalten. Foto: PD

In Sissach möchte die Gemeindeversammlung die bisherige Art der strategischen Führung der Primarschule beibehalten. Der Gemeinderat wollte den Schulrat abschaffen und zum Modell wechseln, wonach der Gemeinderat mit fachlicher Unterstützung einer dreiköpfigen Schulkommission die Schule führt. Damit könne die Schule besser in die Gemeinde eingebunden werden. Die Schulleitung und die Teilautonomie der Schule würden so gestärkt, so der für Bildung zuständige Gemeinderat Gieri Blumenthal gegenüber der «bz Basel»: «Der Gemeinderat erachtet die Anpassung der Organisationsstruktur an die heutigen Bedürfnisse als angebracht.»

Teilrevision der Gemeindeordnung geht bachab

Die Schulvorlage war Teil einer vom Gemeinderat portierten Teilrevision der Gemeindeordnung, welche auch die Einführung des Initiativrechts auf Gemeindeebene beinhaltete. Nachdem aber die Gemeindeversammlung die Beibehaltung des bisherigen Schulrats erfolgreich durchgesetzt hatte, zog der Gemeinderat das ganze Geschäft zurück. Über das Initiativrecht wurde gar nicht mehr diskutiert.



Mehr aus Sissach Abo Grosser Neubau beim Bahnhof Sissach erhält ein neues Gesicht

Simon Erlanger ist studierter Historiker und Journalist. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.