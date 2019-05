Sinkende Konjunkturdynamik birgt Risiken

Am Ende des Konjunkturzyklus: Wachstumsabschwächung – nicht Rezession

Wachstumsabschwächung, nicht Rezession – auf diese Kernaussage lässt sich unser Hauptszenario derzeit zusammenfassen. Diese Unterscheidung ist uns wichtig. Denn in Phasen eines konjunkturellen Wachstumseinbruchs wären Aktien zu meiden. Angesichts der sich abzeichnenden Abschwächung der Konjunktur haben die Risiken an den Finanzmärkten zwar zugenommen, dennoch bleiben Aktien für uns auch innerhalb der aktuellen Lage der Wirtschaft ein wichtiger Bestandteil in den Portfolios.

Zweistellige Renditen durchaus möglich

Dies verdeutlicht unter anderem der Blick in die Historie. Langfristig liegen die durchschnittlichen Aktienrenditen bei etwa 7-8% pro Jahr. Dabei können an den Aktienmärkten in Boomphasen im Zuge deutlich steigender Unternehmensgewinne durchaus zweistellige Renditen erzielt werden. Spitzenreiter war dabei in der Schweiz das Jahr 1985 mit einer Rendite von gut 61%. Obwohl die Aussichten für Aktien nicht völlig ungetrübt sind: Wer über einen langen Investmenthorizont verfügt und vorübergehende Turbulenzen aushalten kann, sollte dennoch keinen Bogen um die Anlageklasse machen. Denn auch in Phasen einer sich abschwächenden Konjunkturdynamik können an den Aktienmärkten durchaus positive Renditen erzielt werden. Dies macht die Entwicklung an den Börsen in den ersten Monaten des laufenden Jahres deutlich. Trotz Brexit, Handelskonflikt und eingetrübten Konjunkturaussichten hat der Schweizer Aktienmarkt (SPI) bis Ende April um über 19% zugelegt.

Risikobereitschaft und Risikofähigkeit aufeinander abstimmen

Wichtig ist, sich über die mit einem Aktieninvestment verbundenen Risiken bewusst zu sein und dies mit der eigenen Risikofähigkeit und Risikobereitschaft in Einklang zu bringen. Hierzu gehört die Analyse von Anlagekategorien, die Beurteilung der Finanzmärkte und insbesondere auch die Berücksichtigung der individuellen Lebenslage. Ziel muss es sein, eine nach den individuellen Bedürfnissen abgestimmte Anlagestrategie zu entwickeln. Wir haben hierfür eine massgeschneiderte Lösung.