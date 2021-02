Blick auf die Agglomeration Basel – Sind wir besser als alle anderen? Der neuste Bericht des Projekts City Statistics belegt: Die Bewohner der Stadt Basel sind überdurchschnittlich alt und besitzen kaum Autos. Kurt Tschan

Im Städtevergleich sieht Basel in bestimmten Bereichen ganz alt aus. In anderen zeigt es sich äusserst vital. Foto: Erwin Zbinden

Im Projekt City Statistics werden Indikatoren über die Lebensqualität in europäischen Städten und Agglomerationen in einer Datenbank zusammengefasst. Basel und Genf sind derzeit die einzigen grenzüberschreitenden Agglomerationen des Projekts. Der neueste Bericht stellt Basel im Vergleich zu vier Schweizer und zu siebzehn weiteren europäischen Agglomerationen dar. Die verwendeten Kennzahlen stammen aus dem Jahr 2018. Die Agglomeration Basel umfasst in City Statistics 203 Gemeinden in drei Ländern mit insgesamt rund 856’000 Einwohnern. Damit ist Basel nach Zürich und Genf die drittgrösste Agglomeration der Schweiz.