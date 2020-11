Unterwegs in der Natur – Sind Wanderstöcke wirklich sinnvoll? Eines hat der Wanderer fest im Griff: den Wanderstock. Dabei ist die Gehhilfe umstritten. Hier die Vor- und Nachteile samt Urteil. Christian Brüngger

Ob im Steilen oder im Flachen: Wanderstöcke werden breit eingesetzt. Foto: Getty Images

Wo man in der Schweiz auch immer Wanderer trifft, das Motto scheint zu sein: nicht ohne meine Stöcke. Nun hat eine neue Studie amerikanischer Bewegungswissenschaftler alle bisherigen Arbeiten ausgewertet. Die Kernfrage dabei: Was bringen Wanderstöcke überhaupt? Und vor allem: Wem und in welchen Situationen?

Der Kalorienumsatz steigt – das kann heikel sein

Die Datenlage ist klar: Wer mit Stöcken wandert, verbraucht mehr Kalorien – weil dank dem (richtigen) Stockeinsatz auch die Muskeln des Oberkörpers stark beansprucht werden. Um bis zu 20 Prozent soll sich der Kalorienumsatz steigern.