Steuerplatz Basel im Fokus – Sind Topverdiener nun massenhaft geflohen oder nicht? Superreiche werden in Basel-Stadt stark zur Kasse gebeten. Wieso bleiben sie dennoch hier? Kurz vor der Abstimmung beleuchten wir den Steuerplatz Basel. Katrin Hauser

Nach der Annahme der Topverdienersteuer war die Angst gross, dass Gutverdienende den Kanton verlassen würden. Bild: Imago Images

Wer unter dem Spalentor losspaziert, die Musik-Akademie passiert, zum Barfi hinabsticht und via Bankverein in den St.-Alban-Graben einbiegt, mag an allerlei Dinge denken. Was ihm oder ihr aber kaum bewusst sein dürfte, ist, wie viel Geld sich auf den Kontos und in den Wertpapieren der Menschen verbirgt, die in den verwinkelten Gässchen der Altstadt wohnen.