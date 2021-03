Fliegen, Autofahren, Fleisch essen – Wie grün ist das neue Führungsduo der Basler Grünen wirklich? Raffaela Hanauer und Benjamin van Vulpen präsidieren seit Mittwoch die Grünen Basel-Stadt. Wie umweltfreundlich leben sie privat? Wir haben nachgefragt. Katrin Hauser

Raffaela Hanauer und Benjamin van Vulpen stellen das neue Präsidium der Grünen Basel-Stadt. Foto: zvg

Die Basler Grünen haben einen Hang zum Moralisieren. Sie machen Vielflieger zu Umweltsündern, wollen Autofahrer so weit wie möglich aus der Stadt verbannen und den Wohnraum pro Kopf senken. Doch leben sie selbst, was sie predigen? Halten sie sich an jene Werte, die sie von uns einfordern? Wir haben beim neuen Führungsduo Raffaela Hanauer und Benjamin van Vulpen, die seit Mittwoch im Amt sind, nachgefragt.

Frau Hanauer, Herr Van Vulpen, Ihre Partei macht sich dafür stark, so wenig wie möglich mit dem Flugzeug zu verreisen. Wann sind Sie das letzte Mal geflogen –und wohin? Raffaela Hanauer: Ich bin im Jahr 2012 das letzte Mal geflogen, und zwar nach Südostasien, habe den Rückweg dann aber per Schiff angetreten. Benjamin van Vulpen: Vor über zehn Jahren bin ich mit dem Flugzeug nach Tel Aviv gereist, um einen Freund zu besuchen.