Zurück in die Schule – Sind Sie gleich klug wie ein 5.-Klässler? Die Bleistifte sind gespitzt, die Rucksäcke gepackt: Am Montag beginnt das neue Schuljahr. Hätten Sie das Zeug, nochmals die Schulbank zu drücken? Finden Sie es im Quiz heraus. Isabelle Thommen

Kinderleicht oder doch kniffliger? Wie schlagen Sie sich in unserem Wissenstest? Foto: Dominik Plüss

Es ist wieder soweit: Die Schule beginnt. Tausende Schülerinnen und Schüler in der Region sind an diesem Morgen unterwegs in ihre Klassenzimmer. Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Schultag?