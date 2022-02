Jobcoach: Unangenehme Vorstellungsgespräche – «Sind Sie gebunden?» Manche Fragen im Bewerbungsprozess sind nicht nur unangebracht, sondern schlicht nicht erlaubt. Wie Sie darauf reagieren können. Laura Frommberg

Und wie siehts aus mit der Familienplanung? Fragen rund um Schwangerschaft und Kinderwunsch sind in Jobinterviews nicht zulässig. Foto: Getty Images

Ich war 23 Jahre alt, gerade fertig mit Studium und Journalistenschule, und sass vier Männern zwischen 40 und 50 gegenüber. Für das erste Vorstellungsgespräch überhaupt eine ziemliche Feuertaufe. Das Gespräch lief gut, ich war bestens vorbereitet. Und dann kam etwas, mit dem ich nicht gerechnet habe. «Würden Sie denn allein in die Schweiz ziehen?», fragte mich einer der Herren. Ich antwortete wahrheitsgemäss «ja», war aber verwirrt, weil ich nicht verstand, was das mit meinen Qualifikationen für die Stelle zu tun haben sollte. Ein anderer Herr hakte nach: «Also sind Sie nicht gebunden durch… Familie oder Partner?» Ich sagte – zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht wahrheitsgemäss, denn damals hatte ich noch eine Beziehung in Deutschland – «nein».