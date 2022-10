Wir verlosen das neue Wissensspiel – Sind Sie der schlauste Baselbieter? Ab morgen gibt es das Brettspiel «Du bisch us em – Baselbiet» in mehreren Filialen zu kaufen. Gewinnerinnen dürfen sich mit dem Titel der schlausten Baselbieterin schmücken. Die Idee für das Quiz stammt von einem Facebook-Trend. Karoline Edrich

Mithilfe von Quizfragen über die Region wollen die Macherinnen und Macher das Wissen der Baselbieter über ihre Region testen. Foto: Peter Armbruster

Mal ganz ehrlich: Wie viel wissen Sie über Ihren Kanton? Ein neues Brettspiel, das morgen auf den Markt kommt, will die Baselbieterinnen und Baselbieter auf den Prüfstand stellen. Ziel des Spiels ist, so viele Fragen wie möglich über das Baselbiet und die Schweiz richtig zu beantworten. Gekürt werden laut den Machern zwei Gewinner: Wer zuerst auf dem Zielfeld ist, darf sich mit dem Titel «Der schnellste Baselbieter» schmücken. Wer die meisten Fragen richtig beantwortet, ist «Die schlauste Baselbieterin».

Bei dem neuen Wissensspiel gilt es, eine Reihe von Quizfragen zu beantworten. Bild: zvg

Das Prinzip des Spiels haben die Macher während des Lockdowns entwickelt. «Unsere Firma hat viele Monopoli-Spiele auf den Markt gebracht. Dann kam die Idee, ein Spiel zu entwickeln, in dem Wissen vermittelt wird», so Geschäftsleiter Daniel Herzog. Die Inspiration für die Quiz-Reihe lieferte ein Trend auf Facebook. In Gruppen wie «Du bisch vo Basel, wenn­…» oder «Du bisch vo Frenkedorf, wenn…» posten Userinnen und User Neuigkeiten aus ihrer Gegend. «Regionalisierte Spiele sind bei den Menschen momentan sehr gefragt», so Herzog. In fünf Regionen, darunter Zürich und Luzern, hat die Unique Gaming Partners AG das Quiz bereits herausgebracht.

Für die Baselbieter Version habe man extrem viel Input aus der Region bekommen. «Im Frühjahr haben wir die Baselbieter Bevölkerung aufgerufen, uns Fragen über das Baselbiet einzureichen. Die Teilnahme war überwältigend», so André Tschumper, Leiter der Produktentwicklung. Viele dieser Fragen habe man in das Spiel integriert. Für 49.90 ist das Spiel ab morgen im Manor, in der Buchinsel Lüthy in Liestal und im Spielwaren Rickenbacher in Gelterkinden und Binkert in Frick erhältlich.

Wir verlosen drei Exemplare des neuen Brettspiels. Sie sind interessiert? Schicken Sie uns bis zum 20.10.2022 über gewinnen@baz.ch Ihren vollen Namen und Ihre Adresse. Schreiben Sie dazu, was Ihr persönlicher Baselbieter Lieblingsort ist. Die besten drei Antworten gewinnen!

