Quiz über Wildkräuter – Sind Sie den Kräutern gewachsen? Suchen Sie Ihr Mittagessen jetzt auch schon selber? Auf den täglichen Spaziergängen? Testen Sie sich – Sie wissen vielleicht mehr über Wildkräuter, als Sie denken. Nina Kobelt

Sie denken, nach diversen Spaziergängen sind Sie Expertin oder Experte in Sachen Wildkräuter? Ganz schön selbstbewusst! Machen Sie unseren Test: Schnell werden Sie feststellen, wo sie in der Kräuterküche stehen . Foto: Getty Images

In den letzten Wochen war vieles ja anders: Die Essensbeschaffung wurde erschwert. Sie sind womöglich öfters spazieren gegangen als normal, in der näheren Umgebung, im Wald, in der richtigen Natur. Sie haben selber gekocht. Oft. Immer, manchmal. Womöglich ab und zu mit einem Kraut, das Sie auf einer Tour durchs Quartier gefunden haben. Aber wie gut kennen Sie die hiesigen Wildkräuter?