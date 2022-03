Interview mit Konzertveranstalter - Sind russische Orchester in der Schweiz noch willkommen?

Ein Putin-naher Dirigent ist wegen des Krieges in Europa in Luzern und Verbier unerwünscht. Folgen weitere Absagen? Der Basler Veranstalter und Russlandkenner Thomas Jung erklärt seine Sicht.

Herr Jung, das Lucerne Festival hat das russische Mariinski-Orchester und dessen Dirigenten Valery Gergiev aus Solidarität mit der Ukraine ausgeladen; das Verbier-Festival hat die Zusammenarbeit mit ihm beendet. Sehen Sie sich als Konzertveranstalter zu ähnlichen Schritten gezwungen?

Zunächst einmal bin ich bestürzt über die Ereignisse. Dieser Krieg ist eine Tragödie und bringt unermessliches Leid über die Menschen. Von jenen russischen Künstlerinnen und Künstlern, die in der verbleibenden Saison in unseren Konzerten in Basel, Genf oder Zürich auftreten werden, höre ich nichts anderes. Der russisch-israelische Pianist Jewgeni Kissin hat den Angriff am Sonntag als Kriegsverbrechen verurteilt. Der Pianist Grigori Sokolow, der in Italien lebt und in Genf spielen wird, äussert sich bekanntlich nie politisch. Schwierige Entscheidungen, wie sie nun das Lucerne Festival mit Blick auf den Sommer fällen musste, blieben uns glücklicherweise erspart.