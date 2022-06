Wochenduell: Fans auf dem Rasen – Sind Platzstürme im Fussball vertretbar? Vermehrt wollen Anhänger Erfolge mit den Spielern auf dem Fussballfeld feiern. Dies kann friedlich vonstattengehen oder in einer Katastrophe enden. Linus Schauffert Benjamin Schmidt

Feierliche Szenen zwischen Fans und Spielern nach dem gesicherten Aufstieg. Trotzdem gab es beim Platzsturm auf Schalke neun Schwerverletzte. Foto: Keystone

Ja: Mit dem richtigen Aufgebot an Ordnungskräften kann den Spielern und Fans der Moment des gemeinsamen Jubelns ermöglicht werden

Es waren unschöne Szenen nach dem Abstieg der AS Saint-Étienne am letzten Sonntag. Wenn Hunderte wütende Fans den Rasen stürmen und einige von ihnen mit Pyros nach den flüchtenden Spielern werfen, läuft es dem Fussballfan kalt den Rücken hinunter.

Dass solche Vorfälle unbedingt verhindert werden müssen, ist klar. Doch ein Platzsturm ist nicht einfach gleichbedeutend mit gewaltvollen Ausschreitungen. Es gibt Beispiele, die zeigen, dass ein Feiern der Fans auf dem Rasen auch verhältnismässig gesittet vonstattengehen kann.

So liefen die Szenen nach dem Klassenerhalt des VfB Stuttgart nach Angaben der Polizei «glimpflich» ab. Glimpflich bedeutet hier nicht, dass es keine Verletzten gab, aber zumindest, dass die Ordnungskräfte die Geschehnisse über weite Strecken unter Kontrolle hatten.

Und in diese Richtung sollte es gehen. Ein vollständiges Verbot würde dem Frieden nach einem Fussballspiel nicht guttun. Wenn Tausende Fans auf den Platz stürmen und ein paar Hundert Ordner und Polizistinnen das vehement verhindern wollen, stellt das Aufeinanderprallen dieser Kräfte eine grössere Gefahr dar als ein kontrollierter Platzsturm.

Und ein solcher kann funktionieren. Das zeigte sich zuletzt bei der Meisterfeier des FC Zürich im Basler St.-Jakob-Park. Die Partie, die im Vorfeld so heiss diskutiert wurde und Erinnerungen an die Schande von Basel weckte, nahm zum Schluss trotz Zürcher Sieg einen friedvollen Ausgang. Die Fans stürmten auf den Platz, jubelten so lange mit den Spielern, bis die Polizei sie trennte, und durften dann in einem begrenzten Bereich auf dem Rasen noch weiterfeiern.

Diese Momente sind wertvoll für einen Verein. Denn für Spieler und Fans stellt das gemeinsame Bejubeln eines Erfolges wohl das Highlight einer Saison dar. Nicht umsonst haben Platzstürme im Fussball eine lange Tradition. So war es bis vor 50 Jahren noch gang und gäbe, dass die Fans nach einem grossen Sieg gemeinsam mit den Spielern feierten.

Dass man aufgrund der zunehmenden Fangewalt die Stürmenden nicht mehr einfach gewähren lassen kann, liegt auf der Hand. Aber dennoch ist es mit dem richtigen Aufgebot an Ordnungskräften möglich, Platzstürme weiterhin zuzulassen, um den Fans und Spielern den Moment des gemeinsamen, hautnahen Jubelns zu ermöglichen. Linus Schauffert

Nein: Die Sicherheit eines jeden muss im Stadion oberste Priorität geniessen, und diese ist momentan nicht gewährleistet

«Nein. Mein Torwart wurde angegriffen», antwortete Aston Villas Trainer Steven Gerrard auf die Frage eines Journalisten, ob seine Spieler den Fussballplatz nach dem Auswärtsspiel bei Manchester City sicher verlassen konnten.

Kurz zuvor besiegten die Skyblues Gerrards Mannschaft und sicherten sich damit die englische Meisterschaft, worauf es die Anhänger von City nicht mehr auf den Rängen hielt und sie auf den Rasen des Etihad Stadium stürmten. Diesen konnte Villas Goalie Robin Olsen nicht mehr rechtzeitig verlassen, um den Attacken einiger City-Fans zu entgehen.

Es ist dies ein Szenario, das in den vergangenen Wochen kein Einzelfall auf den Fussballplätzen Europas darstellte: über 20 Verletzte beim Platzsturm nach Werder Bremens Aufstieg in die Bundesliga, 18 – darunter neun Schwerverletzte – bei jenem von Schalke 04. «Völlig in Ordnung» fand Trainer Steffen Baumgart den Platzsturm der Kölner Anhänger nach dem gesicherten Einzug in das europäische Geschäft, «innerlich muss ich trotzdem grinsen».

Ja, Baumgart hatte gut lachen, in Köln wurde schliesslich niemand verletzt. Gutheissen sollte man das trotzdem nicht. Platzstürme sind keine Neuheit im Fussball, man kann jedoch auch nicht behaupten, dass sie Tradition sind. Es ist zwar dokumentiert, dass sie beinahe jährlich auftreten. Die Kadenz jedoch, in der sie in den vergangenen Wochen stattfanden, ist bedenklich, und es muss dieser Entwicklung sofort ein Ende gesetzt werden.

Bei Feierlichkeiten ist bedingt nachvollziehbar, dass die Anhänger diese mit ihren Spielern zelebrieren wollen. Doch selbst wenn die Spieler unverschont bleiben, so nimmt man ihnen doch die Möglichkeit, nach einer langen Saison ausgiebig auf dem Platz zu feiern, und sie müssen sich stattdessen in die Kabinengänge zurückziehen, um ihre Sicherheit zu wahren.

Doch nicht nur die Spieler sind gefährdet. Nach der Pandemie sind die Anhänger zurück in den Stadien, und das ist auch gut so. Doch wenn sie es nicht zustande bringen, sich zivilisiert zu verhalten, müssen sie eben wieder aus den Arenen verbannt werden. Ansonsten ist es nur eine Frage der Zeit, bis es zur Katastrophe kommt und auch friedliche Fans in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Sicherheit eines jeden muss oberste Priorität geniessen, und diese ist derzeit nicht gewährleistet. Benjamin Schmidt

