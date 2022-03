Der Muni am Schwingfest – Sind Lebendpreise noch zeitgemäss? Am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln werden elf Lebendpreise vergeben. Immer lauter wird die Frage gestellt, ob der Stress für die Tiere nicht zu hoch ist. Was ist Ihre Meinung dazu? Stimmen Sie ab. Linus Schauffert

Auf dem Hof Schönenberg in Pratteln geboren: Der Muni Magnus mit seinem Züchter Jürg Degen. Foto: Pino Covino

«Lebendpreise sind seitens Tierschutz keine Option», sagt Julika Fitzi, Leiterin der tierärztlichen Beratungsstelle des Schweizer Tierschutzes. Für Munis und andere Tiere seien grosse Events wie beispielsweise das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest Pratteln im Baselland nachweislich belastend. Doch auf der anderen Seite sind Lebendpreise integraler Bestandteil der Tradition des Schwingsports und ein grosser Zuschauermagnet. Ist es an der Zeit, die Tiergaben zu überdenken?

Ausgangslage ist, dass heute über 90 Prozent der Siegermunis an Schwingfesten von ihrem Gewinner abgelehnt werden und somit zum Sponsor zurückgelangen. Im Falle des Eidgenössischen, welches dieses Jahr vom 26. bis 28. August stattfindet, wäre das die Marti AG in Pratteln. Diese ist ein Bauunternehmen, hätte also keine Verwendung für den Siegermuni Magnus vom Schönenberg. Da sich der Züchter des Red-Holsteiners dazu entschied, den Stier nach dem Fest nicht dauerhaft an seinen Geburtshof zurückzunehmen, müsste man sich also nach einem neuen Hof umsehen, an dem das Tier wohl nach einigen Monaten geschlachtet werden würde.

Die Frage nach dem Sinn

Dies lässt bei einigen Tierfreunden die Sinnfrage aufkommen. «Ist das nicht ziemlich verfehlt, wenn man von vornherein weiss, dass man das Tier gar nicht halten kann oder will?», fragt sich Fitzi vom STS. Ihrer Meinung nach müsste man abklären, welche Tiere von welchem Schwinger tatsächlich begehrt würden, und die Übergabe sollte schliesslich tiergerecht, etwa auf dem Heimathof, stattfinden, um den Lebendpreisen die Belastung zu ersparen.

Doch eine Übergabe hinter den Kulissen würde laut Urs Schneider, dem Verantwortlichen für die Lebendpreise am diesjährigen Eidgenössischen, nicht infrage kommen: «Die Tiere haben eine enorme Anziehungskraft, und die Besucher lieben es, sie anzusehen.» Dazu komme, dass eine Beseitigung einer solchen Tradition unwiderruflich sei und auch bei den Schwingern selbst auf Unmut stossen würde.

Denn obwohl es sich bei diesen häufig nicht mehr um Bauern handelt, hätten die Tiere dennoch einen hohen Stellenwert. «Die Lebendpreise werden hoch geschätzt, nicht etwa wie eine einfache Glocke aus dem Gabentempel», meint Schneider.

In einem Stall in der Nähe dieses Gabentempels werden sich im August elf Lebendpreise befinden. Davon werden die ersten drei, der Red-Holsteiner Magnus, das Schweizer Fleckvieh Landina und die Brown Swiss Galilea, den entsprechenden Plätzen zugeteilt. Ab dem vierten Platz kann sich jeder Schwinger seinen Preis aber frei aus den Gaben aussuchen. «Dann steigt die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass einer die Tiere nimmt, der tatsächlich einen Bauernhof hat», sagt Schneider.

Ein Tierarzt vor Ort

«Uns ist absolut bewusst, dass wir mit unseren Tieren voll im Rampenlicht stehen. Und wir werden alles daran setzen, dass wir das Tierwohl hochhalten können», fügt er weiter an. So sei man mit einem Tierarzt kontinuierlich in Kontakt, und dieser sei am Festwochenende vor Ort. Dann würden die Tiere zudem in der Nacht an einen ruhigen Standort ausserhalb des Festbetriebs gebracht. Tagsüber können sie nur zu bestimmten Zeiten besucht werden.

Doch für Julika Fitzi reicht das nicht: «Das Tierschutzgesetz besagt, dass Tiere nicht übermässig belastet und instrumentalisiert werden dürfen. Und leider ist dies oft der Fall, wenn auch nicht sofort sichtbar.» Und auch wenn man versuchen würde, die Tiere auf den Trubel vorzubereiten, könne man die 400’000 Personen, die das Eidgenössische über die Festtage verteilt besuchen, unmöglich simulieren.

Es sind zwei entgegengesetzte Meinungen, die aufeinandertreffen. Und es ist die stark gefestigte Tradition des Schwingsports, welche einen Kompromiss zwischen ihnen so sehr erschwert, dass ein solcher zurzeit nicht gefunden werden kann. Ob der Schwingsport in Zukunft für einen grundlegenden Wandel, wie ein Umdenken bei den Lebendpreisen, bereit ist, wird sich in den kommenden Jahren zeigen.



