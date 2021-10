Pro und Kontra – Sind Hausbesuche bei Ungeimpften sinnvoll? Der Bundesrat will zu unüblichen Methoden greifen, um die Zahl der Corona-Impfungen zu erhöhen. Ist es angebracht, Beratungspersonal zu den Leuten nach Hause zu schicken? Eine Kontroverse. Fabian Renz , Yann Cherix

Wenn es an der Tür klingelt, lohnt sich oft ein zweiter Blick. Foto: Getty Images, iStockphoto

Ja Yann Cherix, Redaktor Wochenendebund /Seite 3

Sie tun es in England. In Malta. In den USA. In Kanada. Impfkampagnenhelferinnen und -helfer klingeln an Haustüren, fragen höflich nach, informieren, ohne Druck und ohne Zwang. Von Mensch zu Mensch. Ganz einfach.

In vielen Ländern gehören Hausbesuche längst zur nationalen Impfkampagne. «Campaigning Door-to-Door» heisst das auf Englisch. Nun denkt auch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) darüber nach, auf solche Impfberaterinnen zu setzen. Es ist eine Idee, kreiert in einer Ausnahmesituation. Geklingelt wurde noch kein einziges Mal. Dafür hat eine kleine Interessenvereinigung, präsidiert von einer Frau, die mit skeptischen Äusserungen gegenüber Corona-Massnahmen aufgefallen ist, bereits Stellung im Schützengraben der Corona-Debatte bezogen. Horrorszenarien werden skizziert. Eine Einladung an Kriminelle sei das, um sich so Zutritt zu Wohnungen zu verschaffen.