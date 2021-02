Von 1967 bis 1999 – mit einem Jahr Unterbruch – hat Rosmarie Utzinger (80) Schnitzelbänke gemacht: zuerst zwei Jahre als Gitarristin bei den Silberdischtle, dann selbstständig als Glepfschytt sowie Betty & Bossi. Sie war zu ihrer Zeit eine der wenigen reinen Frauenbänke. Anonymität nach aussen gilt in der Bänggler-Welt viel. Auch bei unserem Interview musste ein bisschen Anonymität sein: Rosmarie Utzinger liess sich nur unter der Larve von Betty & Bossi fotografieren.

Wie Sind Sie dazu gekommen, Schnitzelbänke zu singen? Sind Sie in einer Fasnachtsfamilie aufgewachsen?

Überhaupt nicht. Aber ich habe zu Hause immer Schnitzelbänke am Radio gehört und bin als Kind manchmal mit der Grossmutter ins Kiechli gegangen, um mir Comité-Schnitzelbänke anzuhören. Später habe ich in der Schule Schnitzelbänke gemacht oder zu Hause, wenn in der Verwandtschaft ein runder Geburtstag anstand oder eine ältere Cousine heiratete.