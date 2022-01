Wochenduell: Fragezeichen um Dario Cologna – Sind die Medaillenträume des Bündners nun vorbei? Dario Cologna hat die Tour de Ski vorzeitig abgebrochen, der Husten ist zurück, die Form nicht gut genug. Dem 35-Jährigen bleibt noch ein Monat bis zum Start der Olympischen Spiele. Tobias Müller Linus Schauffert

In dieser Saison konnte Cologna noch nicht überzeugen, ein Podestplatz gelang ihm bisher nicht. Erreicht er die Olympiaform noch rechtzeitig? Foto: Freshfocus

Ja: Colognas Zeit ist vorüber. Die Konkurrenz ist zu gut, seine Verfassung zu schlecht.

Das Hauptziel der Langlaufsaison ist für Dario Cologna nach wie vor eine Medaille bei den Olympischen Spielen. Das hört sich gut an, doch was darf man sich vom Bündner in Peking überhaupt noch erhoffen? Wohl nicht allzu viel. Es ist bitter, dass es zum Ende der grossartigen Karriere des besten Schweizer Skilangläufers der Geschichte nichts zu feiern geben wird, doch zu vieles spricht gegen eine erfolgreiche Olympiakampagne.

Weiter nach der Werbung

Da wäre zum einen die Konkurrenz, welche Cologna in dieser Saison ein paar deutliche Skilängen voraus scheint. Zwar machte der Münstertaler bereits vor der Saison klar, dass eine Topplatzierung im Gesamtweltcup keine Priorität habe, doch dass ein 15. Rang in Oberstdorf als mit Abstand bestes Resultat der Saison angesehen wird, stimmt alles andere als zuversichtlich für Peking. Johannes Kläbo und Alexander Bolschunow sind diejenigen Namen, welche den olympischen Ton angeben werden. Und nach ihnen folgen erst noch einige weitere, bevor dann irgendwann Cologna kommt.

Darauf deutet zum Zweiten auch dessen momentane Verfassung hin. Sogar Cologna selbst meint, dass ihm momentan noch ein paar Prozente fehlen. Deswegen, und aufgrund seines zunehmend stärker werdenden Reizhustens, musste er auch die Tour de Ski am Montag vorzeitig abbrechen. Der Husten würde den Regenerationsprozess deutlich verlangsamen, und die letzten Rennen der Tour de Ski zu Ende zu fahren, hätte im Hinblick auf die Olympiavorbereitung weniger Nutzen als gezielte Trainings. Das mag einleuchten, jedoch war es in vergangener Zeit oft so, dass eine erfolgreiche Tour de Ski auch ein Indikator für gute Olympialeistungen Colognas war. Zum Zeitpunkt des Abbruchs lag Cologna auf Zwischenrang 21. Von einer guten Tour kann keine Rede sein.

So hart es für den Schweizer Skilanglauf-Fan auch klingen mag, es scheint, als wäre die Zeit des Dario Cologna vorzeitig vorüber. Die letzte herausragende Saison liegt nun auch bereits vier Jahre zurück, als der Bündner 2018 die Tour de Ski und gleich darauf sein viertes Olympiagold gewinnen konnte. Die Vorzeichen stehen nun vollkommen anders. Linus Schauffert

Sind die Medaillenträume des Bündners nun vorbei? Ja, Colognas Zeit ist vorüber. Die Konkurrenz ist zu gut, seine Verfassung zu schlecht. Nein, kein Langläufer versteht es besser, sich gezielt auf ein grosses Rennen vorzubereiten. Und auch der schwache Saisonstart lässt sich erklären. Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Nein: Kein Langläufer versteht es besser, sich gezielt auf ein grosses Rennen vorzubereiten. Und auch der schwache Saisonstart lässt sich erklären.

Während sich die besten Langläufer der Welt am Dienstag den «Monsterbakken» hochmurksten, diese bis zu 28 Prozent steile erbarmungslose Wand des Leidens, erholte sich Dario Cologna zu Hause im Bündnerland. Der 35-Jährige hatte die Tour de Ski abgebrochen, in der Nacht auf Montag plagte ihn der bekannte Reizhusten, an Schlaf war nicht zu denken. Und sowieso: Die Form ist noch nicht gut genug, Cologna konnte in den vergangenen Tagen nicht mit den Norwegern und Russen ganz vorn mithalten. Das letzte Ziel seiner Karriere, die Olympischen Spiele in Peking, scheint in Gefahr zu sein. Nochmals eine Medaille holen? Scheinbar undenkbar.

Doch Cologna ist der Trainings- und Erholungsmeister, keiner verstand es über die letzten 15 Jahre gesehen besser, gezielt auf grosse Events hinzuarbeiten, alles auf ein paar wenige Rennen auszurichten. 2013 verletzte er sich kurz vor dem Saisonstart schwer am rechten Fussgelenk, die Bänder waren gerissen. Trotz Schmerzen, kurzer Vorbereitung und wenigen Rennen lief Cologna bei Olympia 2014 in Sotschi zu Gold über die 15 Kilometer und im Skiathlon. Auch vier Jahre später in Pyeongchang wurde er im Einzelstartrennen Erster, trotz durchzogenem Saisonstart.

Auch der Auftakt in diese Saison misslang Cologna. Doch dafür gab es durchaus gute Gründe. In Ruka sowie auf der Lenzerheide erlitt er zweimal einen Stockbruch in Einzelstartrennen. Ausserdem absolvierte er im November und Dezember hohe Trainingsumfänge, immer mit dem grossen Ziel vor Augen, in Peking im Februar in Topform zu sein. Die Müdigkeit und durchzogenen Resultate um den Jahreswechsel nimmt der Stratege Cologna in Kauf, da ihm Podestplätze im Weltcup und Siege bei unbedeutenden Rennen nichts mehr bringen im Schlussspurt der Karriere.

Und da wären noch die Konkurrenten, die dieses Jahr mit wenigen Ausnahmen nicht so angsteinflössend in Form sind wie in den Saisons zuvor. Der Russe Alexander Bolschunow, zuletzt zweimal Gesamtweltcupsieger, erlebte einen Sommer voller Verletzungen und Trainingsunterbrüche. Daneben suchen auch andere Langdistanzläufer, Colognas grösste Gegner in Peking, weiter die Form.

Der Bündner wird seine Beine ohne schlechtes Gewissen für ein paar Tage hochlegen können. Tobias Müller

* Das Wochenduell: Die «Basler Zeitung» stellt sich ab sofort in regelmässigem Abstand Themen, die die Sportwelt bewegen – und beleuchtet dabei in einem Pro und Kontra beide Seiten. Zuletzt erschienen: War 2021 ein gutes Jahr für die Schweizer Sportfans? Wird die Nations League mit den südamerikanischen Teams attraktiver? Löst ein Kunstrasen die Rasenprobleme im Joggeli? Wäre Max Verstappen der verdiente Weltmeister? Hat Lionel Messi den Ballon d’Or wirklich verdient?

Tobias Müller schrieb seinen ersten Artikel für die Basler Zeitung im Jahr 2011 und ist seit 2018 als redaktioneller Mitarbeiter tätig. Er beschäftigt sich vor allem mit Themen aus der Leichtathletik, dem Fussball sowie dem Freizeitsport. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.