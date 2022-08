Wochenduell: Europameisterschaften in München – Sind die European Championships ein begrüssenswerter Event? In diesem Jahr finden zum zweiten Mal die European Championships statt. In neun Sportarten werden innerhalb von elf Tagen die Europameister gekürt. Macht das Sinn? Oliver Gut Darius Aurel Meyer

Wird auch in München um Edelmetall springen: Weltrekordhalter im Stabhochsprung Armand Duplantis. Foto: AFP

Ja: Es ist schön, zu sehen, dass für einmal auch die eher unbekannten Sportarten vom Geldsegen profitieren.

Sie sind der grösste Sportanlass in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972: die European Championships 2022, die vom 11. bis zum 21. August in München ausgetragen werden. In insgesamt neun Sportarten finden im Rahmen dieses Events die Europameisterschaften statt, 176 Wettkämpfe stehen an, über 4700 Athleten nehmen teil.

Neben bekannten Sportarten wie Leichtathletik oder Radsport stehen auch eher unbekannte auf dem Programm, Kanurennsport oder Sportklettern etwa. Und das ist auch gut so, schliesslich erhalten diese Randsportarten dadurch eine erstklassige Möglichkeit, sich einem breiten Publikum zu präsentieren. Doch auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer birgt das Format mit dieser bunten Mischung aus Wasser-, Ausdauer- und Ballsportarten seinen ganz eigenen Reiz.

Klar, eine Leichtathletik- oder Radsport-EM würde auch als Einzelevent gut funktionieren. Aber so unbestritten es ist, dass ein Grossanlass wie die European Championships nicht ohne wirksame Publikumsmagnete auskommt, so klar ist auch, dass umgekehrt auch diese Sportarten von der Kollaboration profitieren: Das Budget und die mediale Präsenz sind grösser, das Publikum ist vielfältiger. Kommt hinzu, dass gerade im Falle der Leichtathletik diese Form der Symbiose Tradition hat: So etwa profitieren die Kugelstosser und Speerwerferinnen seit je von der grossen Strahlkraft der Sprinterinnen und Langstreckenläufer.

Auch der Austragungsort der Spiele ist klug gewählt. Die Stadt München verfügt über reichlich Erfahrung in der Durchführung von Grossanlässen, die dafür nötige Infrastruktur, von Wettkampfstätten über Hotelzimmer bis hin zum öffentlichen Verkehr, besteht bereits.

Die Kosten von 130 Millionen Euro scheinen auf den ersten Blick zwar gross. Wenn man jedoch bedenkt, dass sich diese auf neun Europameisterschaften aufteilen, so relativiert sich der Betrag wieder. Und im Vergleich zu den 150 Milliarden Euro, die sich Katar die Fussballweltmeisterschaft kosten lässt, ist er sowieso ein Klacks. Vor allem aber ist es schön, zu sehen, dass nicht immer dieselben Sportarten mit Millionenbeiträgen unterstützt werden, sondern dass für einmal auch die kleinen unter ihnen vom Geldsegen profitieren. Darius Aurel Meyer

Nein: Bei den European Championships werden wirtschaftliche Interessen stärker gewichtet als die Chance, viele Menschen für die Sportarten zu begeistern.

Die Idee der European Championships macht auf den ersten Blick Sinn. Ob Haupt- oder Randsportart – alle werden während der elf Tage Erträge und Visibilität steigern. Denn ein Mega-Event, der gleichsam als Volksfest daherkommt, zieht naturgemäss mehr Publikum und Sponsoren an, als dies einzeln und zusammengezählt der Fall wäre.

Hier jedoch finden sich erste Fragen: Warum sind die Tickets für die Wettkämpfe voneinander losgekoppelt? Warum gibt es beim Kauf eines Tickets fürs Kunstturnen keinen Rabatt aufs Rudern? Warum ist nicht mehr kostenlos besuchbar? Wirtschaftliche (Partikular-)Interessen wurden offenbar stärker gewichtet als die Chance, möglichst viele Menschen für die Sportarten zu begeistern.

Dabei gälte es einer anhaltenden Entwicklung entschlossen entgegenzutreten: Die Idee der European Championships entspringt der Not – der ewigen Not der Kleinen und der neueren Not der (ehemals) Grossen. Das von Marketingexperten entwickelte Konzept soll nämlich explizit anderen Sportarten dazu dienen, aus dem Schatten von König Fussball zu treten.

Dieser dominiert – abgesehen vom andersartigen US-Sportmarkt – im neuen Jahrtausend so sehr, dass viele andere traditionelle Sportarten sukzessive an Popularität einbüssten. Es ist kein Zufall, dass die Leichtathletik und der Radsport Zugpferde der European Championships sind: Katalysiert durch Dopingskandale, verzeichneten diese Sparten in den vergangenen zwei Jahrzehnten wohl die grössten Rückgänge. Wissen Sie, wer im Juli den WM-Sprint über 100 Meter gewann oder im Vorjahr Radweltmeister wurde? Eben.

Man braucht deswegen weder den Fussball zu verteufeln noch Verlierer zu tadeln. Die Masse der Sportfans selbst setzt mit der Vergabe ihres Interesses die Trends, an denen sich Sponsoren und Medien orientieren. Aber diese Entwicklung und deren Folge – die European Championships – bedauern darf man schon: Wo einst ein Garten der Artenvielfalt blühte, wächst das Feld der Fussball-Monokultur – und die übrigen Pflänzchen ringen an den Rändern um den verbliebenen Boden und Licht.

European Championships fordern nicht den Fussball, sondern viel eher den artverwandten Giganten Olympia mit all seinen Sportarten heraus – womit sie auch Gefahr laufen, zu kannibalisieren, was sie eigentlich fördern wollen. Es ist dies bestenfalls ein Nullsummenspiel, bei dem kein zusätzlicher Schaden entsteht. Oliver Gut



