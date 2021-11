Faktencheck zur SRF-«Arena» – Sind die Bundesrichter unabhängig oder parteigesteuert? Die Justizinitiative will am obersten Schweizer Gericht die Loswahl einführen. Gegner warnen vor einem undemokratischen Glücksspiel. Sechs Aussagen aus der Abstimmungs-«Arena» auf dem Prüfstand. Yannick Wiget , Thomas Knellwolf

Will nicht, dass der Zufall über den höchsten Richterposten im Land entscheidet: Bundesrätin Karin Keller-Sutter argumentiert in der «Arena» gegen die Justizinitiative. Foto: Screenshot SRF

Heute wählt das Parlament die Bundesrichterinnen und Bundesrichter alle sechs Jahre. Es achtet auf eine angemessene Vertretung der politischen Parteien, Landessprachen und Geschlechter. Bewerbungen für freie Stellen werden zuerst von der Gerichtskommission des Parlaments geprüft. Die Gewählten liefern in den meisten Fällen einen Anteil ihres Gehalts an ihre politische Partei ab, die sogenannte Mandatssteuer.

Damit werde die Judikative zum verlängerten Arm der Legislative, kritisiert Adrian Gasser, der Kopf hinter der Justizinitiative, über die wir am 28. November abstimmen. Mit seinem Volksbegehren will Gasser ein neues Wahlverfahren einführen: Bundesrichter sollen künftig per Los bestimmt werden und bis fünf Jahre nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters im Amt bleiben. Zur Verlosung sind nur Kandidierende zugelassen, welche fachlich und persönlich für das Amt geeignet sind. Dies soll eine neue Fachkommission prüfen.