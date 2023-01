Landratswahlen 2023 – Sind die Baselbieter Sozialdemokraten wirklich die besseren Grünen? Kurz vor dem Wahlsonntag liefern sich SP und Grüne in Baselland ein Scharmützel um den Lead in der Klimapolitik. Katrin Hauser

Mit dieser provokativen Illustration von Isaac Reber protestierten die Baselbieter Jungsozialisten im Januar vor dem Regierungsgebäude. Foto: Juso Baselland

Am schwierigsten ist es in Wahlkämpfen stets, sich vom Gesinnungsgenossen, vom Bündnispartner, von dem, der inhaltlich fast genau gleich tickt wie man selbst, abzugrenzen. So geht es SP und Grünen in der Schweiz oft, auch jetzt gerade im Baselbiet.