Ungleiche Förderung – Sind Buben intelligenter? In Basel sind zwei Drittel der Primarschülerinnen und -schüler, die Begabtenförderung erhalten, Knaben. Bildungswissenschaftlerin Elena Makarova erklärt, worauf dies zurückzuführen ist. Dina Sambar

Bei der Begabtenförderung der Basler Primarschüler werden viel mehr Knaben als Mädchen berücksichtigt. (Symbolbild) Foto: Christian Beutler (Keystone)

Besonders begabte Primarschülerinnen und -schüler dürfen in Basel während der Schulzeit das Förderprogramm Pull-Out besuchen. Wie die «Basler Zeitung» berichtete, wurden in den letzten Jahren sehr viel weniger Mädchen als Buben in dieses Angebot für Begabte aufgenommen.