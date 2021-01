Fragen an eine Expat – Sind Basler wirklich so unfreundlich? Basler schneiden punkto Freundlichkeit in internationalen Expat-Rankings jeweils lausig ab. Woran liegt das? Die BaZ fragt Clara Demin, die sich im Verein Centrepoint Basel engagiert. Dina Sambar

Das Basler Rathaus ist für die Französin Clara Demin die Seele von Basel. Foto: Dominik Plüss

Für Expats ist es offenbar nicht besonders angenehm, in Basel zu leben. Vor einigen Wochen veröffentlichte das globale Expat-Netzwerk Internation sein jährliches internationales Städte-Ranking. Und wieder zeigt sich das gleiche Bild: Die Expats fühlen sich hier enorm sicher (Rang 5 von 66) und schätzen die urbane Lebensqualität und das Arbeitsleben (beide Rang 13), doch fast ein Drittel fühlt sich hier schlicht nicht zu Hause. Eine Venezolanerin fasst es in der Umfrage in einem Satz zusammen: «Basler sind nicht offen für neue Freundschaften, und es ist schwierig, dazuzugehören und sich zu integrieren.» In Sachen Freundlichkeit rangieren die Basler weit hinten auf Platz 54. Die Expats fühlen sich hier nicht willkommen (Rang 57) und fast 60 Prozent haben Mühe, Freunde zu finden.