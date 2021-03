Harter Kampf um Termine – Sind Basler Hausärzte Impfdrängler? Mediziner aus der Region versuchten, sich vorzeitig gegen Corona zu schützen. Das Impfzentrum hat einen solchen Trick unterbunden. Joël Hoffmann

Hausärzte sind überzeugt, sie hätten Anspruch auf eine vorzeitige Impfung. Foto: Doris Fanconi

Mit den Corona-Impfungen geht es all jenen viel zu langsam vorwärts, die den schützenden Piks sehnlichst erwarten. Zu dieser Gruppe gehören auch diverse Hausärzte. In den letzten Wochen meldeten sich mehr und mehr Hausärzte bei der BaZ, die empört sind, dass sie noch keine Impfungen, nicht mal einen Termin oder sonstige Informationen erhalten hätten.

Zu einem besonderen Vorfall diesbezüglich kam es in Basel. Ein Altersheim machte jenen Hausärzten ein «verbotenes» Angebot, die Patienten in besagter Einrichtung betreuen. Im Rahmen der geplanten Impfungen des Pflegepersonals im Kongresszentrum könnten sich diese Hausärzte auch gleich impfen lassen. Der BaZ liegt die Korrespondenz vor. Einige Mediziner nahmen das unerwartete Angebot dankend an, und das Heim meldete alle Impfwilligen beim Impfzentrum an.