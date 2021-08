Debatte um Basler Parkplätze – «Sind Autofahrer schlechtere Menschen als jene mit Cargovelos?» Das Komitee «für erschwingliche Parkgebühren» findet die erhöhten Preise für Parkkarten und den stetigen Abbau von Parkraum ungerecht und unanständig. Jan Amsler

Markus Lehmann, Daniel Seiler, Daniela Stumpf und Stephan Fluri (von links) wollen, dass die Gebührenerhöhung für Parkkarten rückgängig gemacht wird. Foto: Jan Amsler

Sie wissen, dass sie einen schweren Stand haben. Die Stimmbevölkerung in Basel-Stadt hat zwei Verkehrsinitiativen im Februar 2020 deutlich abgelehnt, und seither hat sich die Politik nicht weniger grün entwickelt. Doch die Mitglieder des Komitees «für erschwingliche Parkgebühren» fühlen sich den Menschen aus den Quartieren und Verbänden verpflichtet, die sich über die Parkplatzsituation beschweren. Sie haben deshalb eine entsprechende Initiative lanciert, über die am 26. September abgestimmt wird.

Weiter nach der Werbung

«Wir geben den Kampf nicht auf», sagt Daniel Seiler, Präsident der FDP Kleinbasel und Vorstandsmitglied der hiesigen Sektion des Automobil-Clubs der Schweiz (ACS), am Montag zum Auftakt der Kampagne. Die Erhöhung der Parkgebühren im Jahr 2019 – eine Anwohnerparkkarte beispielsweise kostet seither 284 statt 140 Franken – habe den Parkplatznotstand nicht gelindert und sei also wirkungslos. Die Preiserhöhung sei deshalb aufzuheben und die bereits geleistete Differenz solle rückerstattet werden, was mit Annahme der Volksinitiative «für erschwingliche Parkgebühren» umgesetzt würde.

«Ich nenne das Abzocke»

In Basel-Stadt seien 62’000 Personenwagen eingelöst, sagt Seiler und fragt: «Sind Autofahrer schlechtere Menschen als jene mit Cargovelos? Muss man sie wirklich immer piesacken?» Auch Alt-CVP-Nationalrat Markus Lehmann, Präsident der Verkehrsliga beider Basel, findet den Umgang mit den Autofahrern «unfair und unanständig», zumal etwa Schicht arbeitende Pendler oder gebrechliche Personen auf ihr Fahrzeug angewiesen seien.

Die beiden lassen das Argument nicht gelten, dass ein Parkplatz auf Allmend nicht kostendeckend sei: «Autofahrer bezahlen Steuern, Parkgebühren und Benzin und finanzieren damit auch Velowege. Es werden immer dieselben besteuert, ich nenne das Abzocke», sagt Lehmann. Seiler erkennt einen Widerspruch darin, dass das Autofahren immer teurer wird, während der ÖV und das Velo dazu tendieren, gratis zu werden.

Quartierparkings seien leere Versprechen

SVP-Grossrätin Daniela Stumpf mahnt, dass «in den Schubladen der Bau- und Verkehrsdirektorin» Esther Keller noch «unzählige Ideen» lägen, um weitere Parkplätze abzubauen. Gleichzeitig werde das Versprechen, mit Quartierparkings Alternativen zu schaffen, nicht eingelöst. Als Beispiele dienen die verzögerten oder bereits stornierten Projekte beim Universitären Kinderspital (Tschudimatte) und beim Landhof.

Stumpf nimmt in der Bevölkerung einen Unmut wahr. Auch Stephan Fluri, Präsident des Quartiervereins Breite-Lehenmatt, spricht von grosser Unzufriedenheit bei Anwohnern und Mitgliedern. Die durch Abbau «künstlich erzeugte Parkplatznot» würde mehr Suchverkehr und damit mehr Belastung für die Anwohnenden wie auch unnötige Emissionen nach sich ziehen. Der Regierungsrat, aber auch das Parlament «wollen nicht erkennen, dass dies für das Gewerbe, den Tourismus und die Quartiere einen massiven Attraktivitätsverlust darstellt».

Fehler gefunden?Jetzt melden.