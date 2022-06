Glosse zur MCH-Finanzspritze – Simonsen, too big to fail Am BaZ-Redaktor hängen gemäss eigener Wertschöpfungsstudie 11’452 Arbeitsplätze. Sollte er in eine finanzielle Schieflage geraten, wäre der Grosse Rat gut beraten, ihm aus der Patsche zu helfen. Leif Simonsen

Generiert auch mit seinem täglichen Gang zum Selecta-Automaten Wertschöpfung: BaZ-Journalist Leif Simonsen. Foto: Dominik Plüss

An der MCH Group hängen rund 10’500 Arbeitsplätze. Nun kann man sich fragen: Lässt sich das wirklich berechnen? Ja, die Messe kanns – gestützt auf «die Kennzahlen der MCH Group (Durchschnitt 2018 und 2019)», wie im Ratschlag zur Kapitalerhöhung steht, der am Mittwoch vom Grossen Rat abgenickt wurde. Die Messe hat diese rechnerische Spitzenleistung vollbracht, bevor sie vom Kanton weitere 34 Millionen Franken Subventionsgelder forderte. Damit sagte sie: «Wir sind too big to fail.» Und: «Lasst ihr uns fallen, eliminiert ihr viele Arbeitsplätze.»