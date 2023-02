Ballsportler durch und durch: Der frühere RTV-Handballer und -Trainer Silvio Wernle. Foto: Tino Briner

Ein Gratistipp an den FCB-Verwaltungsrat: Warum orientiert man sich bei der Trainersuche nicht an Johann Wolfgang von Goethe. Denn wie schrieb doch dieser einst: «Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah.»

Also, ab in die Basler Sportwelt, um nach einem geeigneten Alex-Frei-Nachfolger Ausschau zu halten. Pascal Donati? Ist bei den Starwings noch immer an allen Ecken und Enden eingespannt. Unabkömmlich! Michel Grasso? Strebt aktuell mit den Wasserballerinnen des WSV Basel in seiner gefühlt 100. Saison als Trainer den 12. Meistertitel an. Unabkömmlich! Dwaine Wood? Nach der Superbowl ist vor der Swiss Bowl – der American-Football-Aficionado kann es sehr gut mit «bösen Jungs» aus beiden Basel und dem Fricktal, aber mit Fussballern aus aller Welt? Unabkömmlich!

Ist Silvio Wernle die Superlösung für den FCB? Klar. Wer sich so sehr für den Basler Handball eingesetzt hat, bringt auch den FCB wieder auf Kurs. Nur, wenn er die Harzbüchse mit ins Training nimmt – damit auch jedem schön der Ball am Fuss klebt. Nein. Um Himmels willen! Handball und Fussball, das sind zwei komplett verschiedene Sportarten.

Bleibt noch einer: Silvio Wernle, aktuell Nicht-RTV-Trainer, obwohl die Basler Handballer wie der FCB einen neuen Coach suchen. Wernle kennt die Rolle des «Feuerwehrmanns», hat beim RTV an der Seitenlinie immer dann ausgeholfen, wenn Not am Mann war – weil der RTV für ihn eine Herzensangelegenheit ist. Warum soll das nicht auch beim FCB klappen? Denn Wernle bringt nicht nur Erfahrung im Abstiegskampf mit (und weiss auch, wie man aus der NLB den Wiederaufstieg schafft), sondern kann Rotblau auch mit seinem beruflichen Hintergrund unterstützen: Das RTV-Urgestein ist in der Finanzbranche tätig.

Dominic Willimann ist seit 2007 Sport-Redaktor der BaZ und kennt den regionalen Sport aus dem Effeff. Ebenso ist er mit den Geschehnissen rund um den FC Basel vertraut und hat seit 2007 kein Eidgenössisches Schwingfest verpasst. Mehr Infos

