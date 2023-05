Rotblau weltweit – Silvan Widmer hat doppelt Pech Für den Schweizer ist die Saison aller Voraussicht nach beendet, ebenso für Noah Katterbach. Marcel Koller zieht derweil in den Champions-League-Halbfinal ein. Benjamin Schmidt

Das dürfte wohl das Saisonaus für ihn bedeuten: Silvan Widmer wird gegen Wolfsburg mit einer Trage vom Platz getragen. Foto: Bahho Kara (Freshfocus)

Deutschland

Silvan Widmer erlebte in doppelter Hinsicht ein schlechtes Wochenende: Nicht nur riss durch die 0:3-Niederlage in Wolfsburg die Mainzer Serie von zehn Partien ohne Niederlage. Nein, darüber hinaus verletzte sich der 30-Jährige auch noch schwer am Sprunggelenk. Mit einer Trage musste Widmer unter Schmerzen vom Platz transportiert werden. Es gilt als wahrscheinlich, dass dies das Saisonaus für den Schweizer bedeutet.

Noch schlimmer als Widmer erwischte es Noah Katterbach: Der Aussenverteidiger, der sich beim Hamburger SV zuletzt zunehmend als Stammkraft etablierte, zog sich bei der 2:3-Niederlage gegen Magdeburg einen Kreuzbandriss zu. Die Leihgabe des FC Köln wird monatelang ausfallen.

Zumindest körperlich gesund überstand Jürgen Gjasula die Drittligapartie gegen Carl Zeiss Jena, die 1:8-Heimklatsche dürfte dem 37-jährigen Captain des Berliner AK jedoch zumindest in mentaler Hinsicht ordentlich zugesetzt haben.

USA

Vor etwas mehr als einem Jahr noch als Heilsbringer in Chicago präsentiert, ist Xherdan Shaqiri in der aktuellen Saison noch auf der Suche nach seiner Form. Wenngleich man der Fairness halber erwähnen muss, dass «Shaqago» vier Spiele verletzungsbedingt aussetzen musste, steht bislang dennoch kein einziger Skorerpunkt auf seinem Konto. Dies ist auch der nationalen Presse nicht entgangen. Journalist Matthew Doyle bezeichnete Shaqiri auf der offiziellen Website der MLS als «Problem» und meinte, dass Chicago ohne das Kraftpaket weitaus besser spiele als mit ihm.

Ägypten

Die Erfolgsgeschichte von Marcel Koller in Ägypten geht weiter: Mit al-Ahly Kairo konnte der ehemalige Trainer des FC Basel den Einzug in den Halbfinal der CAF Champions League feiern. Nach einem 2:0-Erfolg im Hinspiel gegen Raja Casablanca reichte dem 42-fachen ägyptischen Meister im Rückspiel ein torloses Remis fürs Weiterkommen. Al-Ahly ist somit weiter auf Triple-Kurs, da man auch die nationale Meisterschaft ungeschlagen anführt und den heimischen Pokal bereits gewinnen konnte.

England

Was war das für ein Torspektakel in Liverpool in der Partie gegen Tottenham, und Mohamed Salah mittendrin: Der Ägypter leitete das 1:0 durch Curtis Jones bereits in der 3. Spielminute ein, nach einer Viertelstunde erhöhte er vom Punkt auf 3:0. Tottenham gab jedoch nicht auf und kam in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich, nur um nach dem Treffer von Diogo Jota in letzter Sekunde doch wieder ohne Punkte dazustehen.

Am Neujahrstag verletzte sich Lee Nicholls, Stammgoalie von Zweitligist Huddersfield Town, so schwer an der Schulter, dass die Ärzte davon ausgingen, dass der Brite bis zum Saisonende ausfallen würde. Also sorgte man für Ersatz, Tomas Vaclik stiess ablösefrei zum Team. Der Tscheche machte seine Sache bisher ordentlich (16 Gegentreffer in 13 Spielen), er muss nun jedoch wieder um seinen Stammplatz zittern, denn: Nicholls ist zurück, früher als gedacht, und stand am Wochenende beim 2:1-Sieg über Cardiff bereits wieder zwischen den Pfosten. Es bahnt sich also ein Torwartduell an in Huddersfield. Trainer Neil Warnock sieht die Situation gelassen. «Es ist gut, dass wir jetzt zwei Torhüter haben.» Zudem habe er sich noch nicht entschieden, wer langfristig die Nummer eins sein werde.

Japan

Erst im Januar ist Yoichiro Kakitani in die zweithöchste Liga zu Tokushima Vortis gewechselt. Die Meisterschaft startete in Japan erst im Februar, und sie startete für Kakitani und seinen neuen Arbeitgeber alles andere als optimal. Erst am vergangenen Wochenende konnte das Tabellenschlusslicht im zwölften Anlauf den ersten Saisonsieg feiern, Kakitani sei Dank: Der 33-Jährige erzielte beim 3:2 über Jubilo Iwata einen Doppelpack.

Australien

Für Leo Lacroix geht eine Saison zu Ende, die er sich sicher anders vorgestellt hatte. Der Verteidiger feierte mit Western United in der vergangenen Spielzeit noch die Meisterschaft und wurde ins All-Star-Team gewählt. In der aktuellen Kampagne fiel Lacroix jedoch häufiger durch Unsicherheiten auf und war mitverantwortlich dafür, dass seine Mannschaft den Einzug ins Playoff verpasste.

Dort mitmischen darf Adama Traoré, der mit Western Sydney die Qualifikation auf dem vierten Schlussrang beendete und nun auf den Stadtrivalen Sidney FC treffen wird.



Fehler gefunden?Jetzt melden.