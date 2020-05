Party vom Auto aus – Sieht so der diesjährige Festivalsommer aus? Trotz abgesagter Festivals und geschlossener Clubs haben manche Veranstalter doch noch eine Lösung gefunden, wie man Party machen kann.

Ungewohntes Bild: Das Publikum besteht aus Fahrzeugen, die Leute feiern in ihren Autos. Video: Twitter/Facebook

Nervöses Gehupe, blinkende Lichter, lange Autoreihen: Das ist nicht die Beschreibung eines Verkehrsstaus in der Nacht, sondern eines sogenannten Drive-in-Raves in Deutschland. Party vom Auto aus sozusagen. Die Musik spielt zwar vorne, das eigentliche Spektakel läuft allerdings vor dem DJ-Pult ab, bei den vielen Partylöwen in ihren Fahrzeugen. Es sollen die ersten Drive-in-Partys der Welt sein, schreibt die britische Musikzeitschrift «Mixmag».

Eigentlich sind Grossveranstaltungen in Deutschland bis Ende August verboten. Zu gross ist das Risiko eines Wiederaufflammens der Pandemie. Für viele Junge bedeutet das vor allem eins: keine Open Airs. Auch die nähere Zukunft der Clubs ist ungewiss. Einige Clubbetreiber und Festivalveranstalter in Deutschland haben sich deswegen nach Alternativen umgeschaut.

In Reih und Glied stehen die Fahrzeuge da, vorne die Bühne mit dem DJ. Die Musik ertönt aus Lautsprechern, die Autoinsassen haben jedoch auch die Möglichkeit, diese über das UKW-Radio zu empfangen. Pro Fahrzeug sind nur zwei Insassen erlaubt. Das Auto verlassen darf nur, wer kurz austreten muss oder sich Verpflegung besorgen will. Diese wird vor Ort verkauft. Ansonsten herrschen strenge Sicherheitsregeln, 1,5 Meter Abstand zwischen den Fahrzeugen, die Fensterscheiben sollten möglichst geschlossen bleiben.

Ohne die Musik erinnert die Akustik etwas an das Grossstadttreiben in New York; viel Gehupe und Geblinke. Doch das gehört zur Show. Es sei anfänglich nicht so einfach gewesen, eine Verbindung mit dem Publikum aufzubauen, erklärt ein DJ gegenüber «Mixmag». «Einige Leute aus der ‹Menge› fingen an, auf ihre Autohupen zu drücken, was uns ein grossartiges Feedback gab. Von da an wussten wir, wie wir mit ihnen kommunizieren mussten, und konnten diese Veranstaltung zu etwas wirklich Persönlichem machen.»

In Düsseldorf hat sich inzwischen ein regelmässig stattfindendes Event daraus entwickelt. Die Veranstalter des Elektro-Festivals World Club Dome haben ein Düsseldorfer Autokino zur Festivalbühne umfunktioniert. Scheinwerfer und Feueranlagen verleihen dem Ganzen die nötige Festivalauthentizität – wären da nicht die langen Autokolonnen. Insgesamt 2000 Raver kamen gemäss einem Bericht der «Westfälischen Rundschau» zur ersten Ausgabe dieser Drive-in-Edition am vergangenen Wochenende zusammen. Weitere solche Veranstaltungen sind geplant.

Die Partyveranstalter sind jedoch nicht die Einzigen, die umgedacht haben. Auch einige Konzerte und Gottesdienste fanden und finden vor automobiler Kundschaft statt. Ein Drive-in-Konzert des Sängers Mads Langer in der dänischen Stadt Aarhus war innert sechs Tagen ausverkauft. Das Publikum in den Fahrzeugen hatte gar die Möglichkeit, über die Videoplattform Zoom mit dem Künstler zu interagieren, schreibt die «Forbes».

Nicht zu vergessen ist natürlich das altbekannte Autokino. Auch dieses feiert derzeit eine kleine Renaissance. In Deutschland schiessen die Besucherzahlen in die Höhe. «Wir haben aktuell wesentlich höhere Besucherzahlen als 2019», sagte Heiko Desch von der Drive-in-Autokino-Gruppe, die in Deutschland fünf Anlagen betreibt, gegenüber dieser Zeitung. In der Schweiz bleiben diese allerdings aufgrund des Veranstaltungsverbots noch geschlossen. Wie lange, entscheidet der Bundesrat am 27. Mai, wenn über den finalen Öffnungsschritt diskutiert wird.

( sho )