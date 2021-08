9' TOR zum 1:0 – Mahou erzielt die Lausanner Führung

Da habe ich eben noch von meiner Vorfreude auf Pelmards Aktionen geschrieben. Und jetzt sehen wir, wie der Lausanner Mahou zwischen dem Franzosen und Cömert frei zum Kopfball kommt. Der zentrale Mittelfeldspieler erzielt das 1:0 für Lausanne. So viel Zeit für einen Kopfball darf keiner haben gegen ein Team, das hier in dieser Liga um den Titel kämpfen will.