Unruhen beim FC Basel – Siegesserie mit Hindernissen Mit den Spielen in Genf und St. Gallen bietet sich dem FC Basel die letzte Chance, ins Titelrennen einzugreifen. Doch ausgerechnet jetzt geht es um die Pläne des Präsidenten, die britische Investmentfirma Centricus ins Boot zu holen. Tilman Pauls

Für Trainer Marcel Koller (links) geht es mal wieder darum, die Unruhen innerhalb des Vereins – ausgehend von Präsident Bernhard Burgener –, so gut es geht, von seinen Spielern fernzuhalten. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Während Marcel Koller im Inneren des St.-Jakob-Parks über die Partie gegen den Servette FC sprach, dauerten die Aufräumarbeiten vor der Geschäftsstelle des FC Basel noch immer an. Die Maler waren damit beschäftigt, die Reste der Farbe zu überdecken, mit denen Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag die Fassade verschmiert hatten. Der Schriftzug «Für immer Rotblau? Fuck off Centricus!» war zwar nicht mehr zu erkennen. Doch die roten Spritzer auf dem Boden waren der sichtbare Beweis dafür, dass es beim FC Basel in diesen Tagen mal wieder um mehr geht als «nur» um das nächste Spiel.