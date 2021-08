Zoom – Siegerbilder «I see Faces» Jeden Dienstag küren wir das Leserfoto der Woche und zeigen die besten Einsendungen. Boris Müller

Wir gratulieren Leser Beat Gauderon zu seinem Siegerbild zum Thema «I see Faces» und danken allen übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern fürs Mitmachen.

Das Stichwort für die nächste Ausgabe lautet «Reflexion». Hier finden Sie die weiteren Infos zum aktuellen Wettbewerb.

Bitte beachten Sie unseren geänderten Modus: Einsendeschluss ist neu jeweils am Mittwoch, das Bild erscheint dann am darauffolgenden Freitag in der gedruckten Ausgabe.

Foto: Susanne Müller

Foto: Karin Sutter

Foto: Richard Nussbaumer

Foto: Allan Rosenegger

Foto: Leo Arnold

Foto: Vera Wäckerlig

Foto: Joss Walter

Foto: René Tschopp

Foto: Jürg Scheidegger

Foto: Matthias Schnellmann

Foto: Rupert Käppeli

Foto: Marianne Studerus

Foto: Jackie Venzin

Foto: Heinz Merz

Foto: Walter Steinacher

Foto: Jürg Ludi

Foto: Renate Utzinger

