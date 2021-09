Zoom – Siegerbilder «Höhenangst» Jeden Freitag küren wir das Leserfoto der Woche und zeigen die besten Einsendungen. Jason Kleeb

Wir gratulieren Leserin Marianne Studerus zu ihrem Siegerbild zum Thema «Höhenangst» und danken allen übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern fürs Mitmachen. Im Bild: Blick vom 88. zum 53. Stock des Jin Mao Towers, Shanghai.

Das Stichwort für die nächste Ausgabe lautet «Weg». Hier finden Sie die weiteren Infos zum aktuellen Wettbewerb.

Bitte beachten Sie unseren geänderten Modus: Einsendeschluss ist neu jeweils am Mittwoch, das Siegerbild erscheint dann am darauffolgenden Freitag in der gedruckten Ausgabe.

Ins graue Nichts: Aufstieg an der Himmelsleiter zum Säntis. Leserbild: Doris Sieber

Hängt am (hoffentlich nicht seidenen) Faden: Besucherin am Zürifäscht 2019. Leserbild: Jean-Pierre Bachmann

Starke Mädchen und schwebende Tiere gibts unter anderem an der Kunstausstellung «Bad Ragartz» zu bestaunen. Leserbild: Franz Christen

Schön und gfürchig zugleich: Die Triftbrücke im Gadmertal. Leserbild: Petra Jung

Scherben bringen hier im 65. Stock kein Glück: Posing mit Blick auf Hanoi, Vietnam. Leserbild: Werner Geiger

Sicher sieht anders aus: fahrt über den Indus in Ladakh (Indien). Leserbild: Maya Heizmann

Besuch beim Creux du Van im Kanton Jura. Jetzt einfach nicht ausrutschen! Leserbild: Zina Heg

Scheinen nicht gross unter Spannung zu stehen: Schwindelfreie Freileitungsmonteure im Zürcher Unterland. Leserbild: Walter Joss

