Er ist die grosse Hoffnung. Rafael Leao soll der AC Milan helfen, diesen riesigen Berg zu erklimmen, der sich im Rückspiel dieses Halbfinals vor seinem Team auftürmt. Ohne den verletzten 23-jährigen Flügel hat Milan das Heimspiel gegen Inter Mailand 0:2 verloren. Es braucht ein kleines Wunder, um diesen Rückstand in diesem Derby aufzuholen, das nach der goldenen Madonna auf dem Mailänder Dom benannt ist.

Und es gibt ihn, diesen kleinen Moment, in dem Leao zeigt, warum so viele Hoffnungen auf ihm ruhen. Ein bisschen Raum erarbeitet er sich mit einem gewonnenen Luftduell, dann zieht er mit einer kleinen Beschleunigung an Francesco Acerbi vorbei und schiesst sofort flach. Der Ball rutscht am Pfosten vorbei.

Es ist in der 38. Minute die zweite und bereits letzte Szene, in der Inter Gefahr läuft, dieses Stadtduell vielleicht doch aus den Händen zu geben. Zuvor legt Brahim Diaz in der 11. Minute aus elfeinhalb Metern so wenig Überzeugung in seinen Schuss, dass klar wird: Nein, Milan ist mental nicht bereit für diese Aufgabe.

Foul nach Foul nach Foul

War das Hinspiel eine Machtdemonstration, weil Inter auch 3:0 oder 4:0 hätte gewinnen können, dann ist das Rückspiel für die AC Milan noch viel frustrierender. Inter wartet einfach ab, was der Gegner denn so zu bieten hat. Und das ist wahnsinnig wenig.

Hoffnungsträger Leao ist nach seiner Verletzung bloss ein Schatten besserer Tage. Und seine Teamkollegen greifen so ideenlos an, dass die solid stehenden Inter-Abwehrspieler kaum in Bedrängnis kommen. Wahnsinnig zerfahren ist die Partie. Nach fünf Minuten sind schon fünf Fouls gepfiffen. Bis zum Spielschluss sind es deren 37. Schön anzuschauen ist das alles bloss für die Interisti unter den 75’000 im San Siro. Sie bejubeln in der in der 74. Minute auch noch Lautaro Martinez’ 1:0.

Inter gegen AC, das war mal ein Duell zweier Clubs, die nicht nur den Puls ihrer Stadt, sondern des Weltfussballs bestimmten. An diesem Dienstag ist Mailand gegen Mailand nur noch so etwas wie das B-Movie der beiden Halbfinals.

Sicher, das ist alles sehr leidenschaftlich, durchaus mit Action und Spannungsmomenten. Aber halt ohne die grossen Stars, mit weniger künstlerischem Anspruch und technisch alles etwas einfacher gehalten als im Blockbuster zwischen Real Madrid und Manchester City. Egal, wer von diesen beiden den Final erreicht. Er muss gegen Inter Mailand der grosse Favorit sein.

Aber die Rolle des Underdogs, die hatte Inter ja schon 2010 inne, beim letzten Finaleinzug in der Champions League. Zum Titel reichte es damals unter Trainer José Mourinho trotzdem.

